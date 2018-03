El jurat del 24é Premi de Literatura Eròtica de la Vall d'Albaida serà íntegrament femení

Un jurat configurat íntegrament per dones. Esta és una de les principals novetats del 24é Premi de Literatura Eròtica de la Vall d'Albaida que organitza la Mancomunitat d'esta comarca. La presidenta d'este jurat serà l'escriptora i directora general de Patrimoni, Carmen Amoraga, amb ella en formaran part les guanyadores de la 23a edició Neus Verdaguer i Jenni Rodà, Pilar Ferrero a proposta de l’IEVA, i Mariló Álvarez, a proposta de Bromera. Únicament faltarà la designació de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.

El conseller de Cultura de la Mancomunitat de la Vall d'Albaida, Fede Vidal, ha manifestat sobre la presència de les dones que “és positiu i natural; si tenim en compte que tres de les quatre últimes edicions han estat guanyades per dones, és lògic que siguen majoritàries també en l’àmbit de deliberació”.

Altra de les novetats d'enguany del certamen literari és el seu pas al format digital, ja que no caldrà presentar l'original imprés, sinó que es podran enviar les obres en pdf al correu electrònic literaturaerotica@mancovall.com fins el 18 de maig. Esta mesura s'impulsa per a l'estalvi de paper i per a la reducció de costos per als participants.

El premi literari també recupera el seu lliurament tradicional al voltant de Sant Joan. Els requisits, els de sempre:una novel·la o recull de relats inèdits amb un mínim de 50 fulles en cos 12 a doble espai per a aspirar a un premi de 4.000 euros i la publicació en Bromera.