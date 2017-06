Riba-roja, Xest i Loriguilla desenvoluparan un àrea industrial conjunta

La Diputació de València ajudarà als municipis de Xest, Riba-roja i Loriguilla a desenvolupar un àrea empresarial conjunta amb prop de 14 milions de metres quadrats de sòl industrial urbanitzat i la possibilitat de donar treball a més de 15.000 persones. Així ho han explicat aquest dijous el president de la Corporació provincial, Jorge Rodríguez, i els alcaldes dels tres municipis, José Morell, Robert Raga i Sergio Alfaro, després de la signatura del conveni entre els consistoris i l'empresa pública Divalterra.

En l'actualitat, l'àrea industrial d’aquests municipis compta amb 977 empreses implantades en els tres polígons, amb 8 milions de metres quadrats urbanitzats i 12.000 ocupacions. Amb la signatura del conveni amb la Diputació, a través de la Càtedra Divalterra amb la Universitat Politècnica, “s'iniciaran els estudis per a elaborar un Pla Estratègic de Desenvolupament Industrial que permetrà als tres municipis en conjunt justificar demandes d'inversions, desenvolupar accions a favor de l'ocupació o sol·licitar fons europeus, entre altres beneficis”, ha explicat Rodríguez.

En el cas concret de la denominada Àrea d'Activitat Econòmica A3, el president de la Diputació ha destacat la importància “d’un projecte supramunicipal en el qual tres ajuntaments sumen esforços i recursos per a ser més competitius de cara a l'exterior, una raó de pes per a implicar-nos en un projecte que va en la línia de la gestió d'aquesta institució, que des del primer moment ha tingut molt clara la necessària col·laboració entre les administracions públiques per arribar a oferir millors serveis i arribar a més persones”.

El director de la Càtedra Divalterra, Juan Jaime Cano, s'ha encarregat d'explicar els detalls tècnics de l'estudi a realitzar en l'àrea empresarial A3, mentre que els responsables de Divalterra i la Diputació han recordat que, a més d'aquesta càtedra amb la UPV, hi ha altres iniciatives en marxa per a promocionar i millorar les àrees industrials, com el Pla d'Ecoinnovació per a espais industrials 4.0 en poblacions intermèdies; la galeria empresarial del portal ADL’s per a millorar la comunicació de les empreses de cada territori amb l'administració local; i les ajudes directes que la Diputació ofereix als municipis a través dels plans provincials, i que aquests poden destinar a millorar les seues zones d'activitat econòmica per a atraure noves empreses.

La millor zona logística

Els alcaldes de Xest , Riba-roja i Loriguilla van visitar recentment a Jorge Rodríguez per a presentar el seu projecte conjunt de dinamització industrial i demanar la participació de la Diputació en el mateix. La trobada s'ha traduït en la signatura del conveni que ha tingut lloc a Cheste, on els alcaldes han agraït el suport de la Corporació provincial i han destacat la “posició privilegiada” de la seua zona empresarial, en l'eix de les autovies A-3 i A-7, amb una línia de ferrocarril que passa per les seues zones industrials, molt prop de l'aeroport i ben connectats amb el Port de València.

En paraules de l'alcalde de Cheste, que té 1,5 milions de metres quadrats de sòl disponibles, aquesta col·laboració amb la Diputació “permet construir un pla d'actuació transversal, entre coneixement, capacitat industrial i les necessitats i potencial del territori". En la mateixa línia s'ha expressat Robert Raga, alcalde de Riba-roja, que compta amb 6,5 milions de metres quadrats en el polígon El Oliveral, on hi ha instal·lades 818 empreses: "Tenim la millor zona de logística de la Comunitat Valenciana des del punt de vista estratègic i anem a tractar de definir amb aquest estudi les línies de treball per a marcar el camí que ens porte a tenir una oferta de qualitat, amb bons serveis, que generen riquesa econòmica i ocupació".

Finalment, l'alcalde de Loriguilla, Sergio Alfaro, ha apuntat que "el suport de la Diputació és fonamental per a desenvolupar un potent sector industrial logístic entre Loriguilla, Riba-roja i Cheste", i ha afegit que “és important treballar des de l'àmbit econòmic, però també des de la mobilitat sostenible i les infraestructures”.