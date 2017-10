Sueca prepara la reobertura de l’Espai Joan Fuster

El pròxim divendres, 6 d’octubre, l’Espai Joan Fuster de Sueca tornarà a obrir les seues portes al públic després de la finalització dels treballs de millora de l’accessibilitat i ampliació de l’espai i les sales de treball de la instal·lació. El complex cultural reprén esta setmana l’activitat amb un programa especial per la reobertura.

L’acte, que estarà encapçalat per la directora general de Cultura i Patrimoni de la Generalitat Valenciana, Carmen Amoraga; el regidor de Cultura de l’Ajuntament de Sueca, Vicent Baldoví i el director de l’Espai, Salvador Ortells Miralles, s’iniciarà a les 19 hores amb la presentació al públic de les millores realitzades.

Tot seguit, s’inaugurarà l’exposició “Viatja Llibre / Viatja Lliure” de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana. L’Espai Joan Fuster serà la primera casa en acollir esta exposició itinerant, després de la seua inauguració a la Biblioteca Pública Valenciana. La mostra tracta de fomentar la lectura proposant un recorregut, de nord a sud de la geografia valenciana, per les cases museu més significatives dels escriptors valencians i alguns itineraris literaris. També hi estarà present el comissari de la mostra, el professor de la Universitat de València, Alexandre Bataller.

L’acte clourà de la mà de l’escriptor i artista local, Manuel Baixauli, qui oferirà la conferència “Fuster. Una visió personal”. Des d’un punt de vista propi, lluny de l’erudició, Baixauli tractarà d’explicar als presents quin ha estat el seu Joan Fuster, des de la vessant lectora, i també, alhora, com l’ha influït l’obra de l’intel·lectual de Sueca com a escriptor.

Obres de millora d’accessibilitat

Les actuacions de millora realitzades en els últims tres mesos, des de finals del passat mes de juny a finals de setembre, estaven programades anys enrere, no obstant, el consistori va voler prioritzar l’obertura de l’espai, llargament esperat, en el moment en què la conjuntura permetia la seua inauguració.

Entre les millores executades, s’ha procedit a cobrir el claustre amb una coberta retràctil per tal que este espai puga guanyar utilitat i acollir exposicions temporals i altres activitats culturals en els mesos d’hivern i en els dies de climatologia adversa. D’altra banda, s’ha ampliat l’espai de treball a la sala de consulta del Centre de Documentació (primera planta), connectant en este punt les dues cases que alberguen l’Espai Joan Fuster, la casa Pasqual Fos i la casa de Joan Fuster.

Pel que fa a les millores d’accessibilitat del complex cultural, s’ha anivellat al ras el sòl de la consergeria que dóna accés al museu i també el sòl dels lavabos de la planta baixa, que han sigut, alhora, reformats. I per garantir l’accés a tota la segona planta a totes les persones que vulguen o necessiten fer ús de l’ascensor de la Casa Joan Fuster s’ha connectat la Sala de Conferències de l’edifici amb l’Aula Didàctica que acull la Casa Pasqual Fos. Per últim, s’ha instal·lat una porta de vidre a l’entrada del Museu, així el marc i les portes de fusta podran quedar oberts per resoldre l’accessibilitat de l’entrada principal.