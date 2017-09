Unes 200 persones protagonitzen una marxa antitaurina a Algemesí

Amb lemes com ‘Algemesí sense sang’ o ‘Diners tacats de sang’ al voltant de 200 persones procedents de diferents llocs d’Espanya han participat aquest dissabte en la XII manifestació antitaurina celebrada a la localitat valenciana contra la matança de desenes de jònecs durant la setmana taurina que té lloc del 23 de setembre a l’1 d’octubre, en què es “torturaran i es mataran” 42 vedells de dos i tres anys en la famosa plaça quadrada de la població.

“La d’Algemesí és la segona plaça valenciana, després de la de la capital, on es maten més animals cada any”, expliquen els animalistes, que han entonat càntics com: ‘Algemesí antitaurí’; ‘Tauromàquia abolició’; ‘La tortura no és cultura; ‘Ací estem, nosaltres no matem’; ‘Con el sufrimiento yo no me divierto’; ‘No es el siglo I es el XXI’; ‘Cómo os puede divertir ver a un animal sufrir’; ‘Maltractament animal, vergonya nacional’; o ‘No pararem fins a l’abolició’.

Aquesta manifestació de protesta, convocada per Folgança d’Algemesí i Iniciativa Animalista amb el suport de la Plataforma Carles Pinazo i SPAMA-Safor, i en què han participat col·lectius i partits com Pacma, Gladiadores por la Paz o Amnistia Animal, entre altres, s’ha celebrat de manera pacífica sota el control d’agents de la Policia Nacional per a evitar incidents, i ha coincidit amb el primer dia d’actes taurins a Algemesí.

Al començament de la marxa s’ha llegit el text ‘És ací i és ara’, centrat a denunciar la mort dels jònecs i les lleis que emparen aquesta pràctica i permeten “portar xiquets a veure torturar un bou perquè normalitzen la violència contra éssers més febles”. Després de passar pel carrer dels Arbres s’ha llegit el manifest ‘Diners tacats de sang’ a la plaça del Mercat, mitjançant el qual s’ha volgut denunciar que es destinen diners públics a aquestes activitats, malgrat que es tracta d’un acte privat.

Així, segons Folgança, l’Ajuntament, a més de cedir l’espai de la plaça, ha destinat 32.000 euros a la setmana taurina, “a més d’altres partides destinades a pintar la plaça, retirar l’arena tacada de sang, recollir les tanques... despeses que ascendeixen a uns 85.000 euros”. La concentració, després d’una parada al cantó dels carrers de València amb Sant Sebastià, ha finalitzat a la plaça de la Ribera: “La tortura caurà, malgrat tot”.