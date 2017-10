Les brigades de la Diputació tanquen la campanya d'estiu amb 62 intervencions en incendis

Les brigades de la Diputació de València han tancat la campanya d'estiu amb un total de 62 intervencions en incendis forestals, 13 menys que en 2016, un any amb importants focs en bona part de la província. Aquest descens del número d'actuacions s'ha traduït en una reducció del número de rescats, que han passat d'11 a 4 pel que fa al mateix període de l'any anterior.

Al mateix temps, s'han incrementat les comprovacions de fum, de 23 a 38; s'ha cercat a tres persones desaparegudes; i s'ha duplicat la retirada d'arbres caiguts. A tot açò cal afegir un total de 73 dies de ruta de vigilància amb una suma de 104 brigades que han estat compostes per més de 500 brigadistes.

Les labors de les brigades

Els principals treballs que desenvolupen les brigades forestals són la vigilància i la prevenció d'incendis forestals mitjançant l'obertura i conservació de tallafocs, la neteja de cunetes i altres treballs preventius en defensa de les muntanyes; l'actuació com a serveis complementaris d'intervenció en cas d'incendi; la col·laboració en la rematada de perímetre després del foc i en les reguardes post incendi; la presa de decisions inicial en cas d'arribar a un foc en primer lloc; i, en el cas de sol·licitud de l'autoritat competent en matèria de protecció civil, els treballs de col·laboració amb la protecció.

Les novetats d'enguany

Totes aquestes labors són possibles i es realitzen de manera cada vegada més eficient gràcies a millores com la qual s'ha dut a terme en matèria de sol·licitud de treballs, que ara es pot fer de forma telemàtica i amb una escala de prioritats. També destaca l'adquisició de 120 esbrossadores noves, de gran potència, que permetran millorar el rendiment i la seguretat de l'execució; els nous contractes de subministrament d'equips de primera intervenció en incendis forestals, així com la roba de treball, amb tèxtils més actuals i adequats a la realitat del treball desenvolupat; i l'adquisició de nous dispositius de comunicació mòbils, amb major capacitat de transmissió de dades i amb aplicacions que milloren la localització, la transmissió d'informació i el seguiment dels treballs.

Novetats també en l'ús de la maquinària, com els tres tractors de radiocontrol, històricament dedicats a la gestió de vegetació en barrancs i canyares que enguany s'han començat a emprar en treballs forestals, on s'han mostrat molt efectius. També s'ha engegat un centre de control i comunicacions perquè estiga operatiu les 24 hores del dia en cas d'emergència.

D'altra banda, s'ha constituït un gabinet tècnic per a donar suport a les brigades i tecnificar els treballs i, finalment, des d'aquest mateix any, els treballadors de Divalterra poden participar en els cursos de formació de l’IVASPE. En 2017 ja s'ha impartit un curs a tots els capatassos i coordinadors sobre les noves esbrossadores i s'ha dissenyat un pla de formació de dos anys per a brigades forestals pel qual hauran de passar tots els brigadistes: un curs d'altres emergències (diferents a incendis forestals), impartit per l’IVASPE; un de silvicultura impartit per les escoles de capatassos de Requena i Catarroja; i una última activitat formativa sobre incendis forestals.

Major seguiment, professionalització i coordinació

Totes aquestes novetats s'han introduït en un any en què les brigades han passat a estar sota la direcció operativa del Consorci de Bombers. Una coordinació entre equips que persegueix aconseguir un major seguiment, professionalització i coordinació del capital humà i que ha estat i és un dels eixos en els quals treballa la Diputació, que cada any inverteix més de 40 milions d'euros en aquest operatiu de prevenció i emergències, amb més de 1.600 efectius i 40 mitjans aeris i terrestres.

L'objectiu d'aquest treball en equip no és un altre que "millorar l'eficàcia en la resposta al greu problema dels incendis forestals, professionalitzant el servei i utilitzant de la forma més efectiva els recursos dels quals disposa la institució en matèria de prevenció i extinció d'incendis", ha explicat el president, Jorge Rodríguez, que ha posat en valor el reforç de la coordinació entre els brigadistes i el Consorci de Bombers.

"Tant bombers com a brigades tenen l'encomana d'estar presents en el territori i minimitzar qualsevol tipus d'emergència", ha explicat el diputat de Medi Ambient i president del Consorci de Bombers, Josep Bort, qui coincideix amb el president a l'hora de destacar aquesta aposta per la coordinació entre efectius.