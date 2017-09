Les comarques valencianes obrin un aparador turístic a la Marina

El president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, i la diputada de Turisme, Pilar Moncho, han presentat aquest dijous el nou espai del turisme a València: #visitcomarquesvalència, situat en l'emblemàtic cub de la Marina que, després de mesos d'inactivitat, pren impuls amb un nou objectiu: mostrar les oportunitats turístiques de tot el territori valencià.

També han assistit a la presentació el director del Patronat, Evarist Caselles, qui ha explicat la dinàmica del nou espai, i el director estratègic de la Marina, Ramón Marrades, qui ha posat en valor el nou ús que se li va a donar a l'espai que va acollir la promoció de la Copa Amèrica en la ciutat.

En la seua intervenció, el president Jorge Rodríguez ha manifestat que #*visitcomarquesvalència “és un cas paradigmàtic de la nostra filosofia de cooperació entre administracions; col·laborem i no competim; sumim i oferim més amb menys en benefici del sector turístic i també dels pobles i ciutats”.

Col·laboració institucional

Les administracions implicades en el nou projecte turístic valencià #visitcomarquesvalència són la Diputació de València, a través del seu Patronat de Turisme, l’Agència València del Turisme, l'Ajuntament de València, a través de la Fundació Turisme València i La Marina.

Rodríguez ha felicitat al Patronat de Turisme, liderat per Pilar Moncho, perquè “la seua gestió ha fet possible que els pobles i ciutats disposen d'un espai excepcional com aquest edifici, que aprofita el gran reclam de la capital per a oferir els seus productes, activitats i experiències”.

València i les seues comarques miren al mar

Pilar Moncho ha mostrat la seua satisfacció i “felicitat” per l'obertura de #visitcomarquesvalència així com pel “compliment dels projectes que anunciem; en aquest cas, La Mar de València ja és una realitat i seguim treballant per a mostrar tot que es fa en les nostres comarques”.

Segons la vicepresidenta del Patronat, “és un magnífic espai, una joia de la Marina, per a mostrar al públic les bondats de les comarques valencianes, aprofitant que València està girant cap al seu Port, cap al mar”. En conjunt, “aquesta iniciativa pretén fer un oferiment coordinat, coherent, complet i complementari de les ofertes turístiques de tot el nostre territori al visitant”, ha conclòs la també diputada de Turisme, Pilar Moncho.

Un turisme amb relat

Per la seua banda, Ramón Marrades, director estratègic de la Marina, ha destacat que “el mar sempre ha sigut la porta d'entrada al coneixement, al comerç, al desenvolupament i estem encantats de col·laborar en la creació d'un turisme amb relat, no destructiu i que engloba a totes les comarques”.

Marrades ha explicat que la cessió de l'espai es produeix després de “repensar la infraestructura dedicada anteriorment a la Copa Amèrica i aprofitar-la per a traure-li el màxim partit”.

Cinc àrees turístiques

El director del Patronat, Evarist Caselles, ha assenyalat les cinc àrees temàtiques que configuren el cubo #visitcomarquesvalència: gastronomia (Del Tros al Plat), destinacions (municipis turístics destacats), patrimoni, festes, cultura i naturalesa.

El nou espai del turisme a València compta també amb un àrea central per a activitats diverses (degustacions gastronòmiques, showcooking…) i un àrea destinada a la promoció de productes turístics de les comarques, el contingut de les quals variarà periòdicament i, a partir de gener de 2018, estarà coordinat amb l'oferta de l'Oficina de Promoció Turística que el Patronat de Turisme disposa en els baixos del Teatre Principal, en el centre de la ciutat.