Una exposició mostra cent anys d’història de ponts de ferro a la Ribera del Xúquer

‘Ponts de ferro de la ribera del Xúquer: cent anys unint pobles’ és la mostra inaugurada este dijous a Fortaleny amb la qual l’àrea de Carreteres de la Diputació de València que dirigeix Pablo Seguí, commemora el centenari del pont de Fortaleny, de titularitat provincial.

En l’acte ha estat present el president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, que ha volgut destacar que la corporació provincial i els ponts de ferro de la Ribera tenen alguna cosa en comú: “porten més de cent anys unint municipis i persones”.

Rodríguez, acompanyat per Seguí i l’alcaldessa de Fortaleny, Juani Clos, ha valorat la importància d’aquestes infraestructures viàries per a les comunicacions dels municipis de la Ribera i ha assegurat que la Diputació, a través de l’àrea de Carreteres, “té molt clara la seua responsabilitat de mantenir aquests ponts en el millor estat possible i garantir la seua conservació i manteniment”. És el cas del pont de Fortaleny, en el qual, segons ha avançat el president, “començaran les obres de rehabilitació de forma imminent, amb una inversió del voltant d’un milió d’euros que s’emmarca en el recorregut d’una nova via ciclopeatonal amb seguretat necessària per a ciclistes i vianants, usuaris als quals tenim molt presents en la nostra aposta per la mobilitat sostenible”.

El de Fortaleny no és l’únic pont de ferro de la Ribera de titularitat provincial; també ho són els ponts de Gavarda, Albalat i Riola, que al costat dels d’Alzira i Cullera completen la nòmina de protagonistes d’acer de l’exposició itinerant promoguda per l’àrea de Carreteres que dirigeix Seguí, i que recorrerà tots aquests municipis. En paraules del diputat, “aquestes construccions d’entre finals del segle XIX i principis del segle XX tenen un alt valor patrimonial i històric i han revolucionat les comunicacions en la Ribera, la qual cosa ens ha portat a retre’ls homenatge amb aquesta exposició, al mateix temps que seguim treballant cada dia en la seua conservació, amb actuacions tan importants com la del pont Alfonso XIII de Fortaleny, sempre que són necessàries”.

El president de la Diputació i el titular de Carreteres han coincidit en la transcendència d’aquests ponts de ferro en la cultura de l’aigua de la Ribera, abans d’explicar els detalls de l’actuació ja adjudicada a l’empresa Pavasal a Fortaleny, amb un pressupost de 969.406 euros. El pont “és una obra d’enginyeria civil d’indiscutible bellesa arquitectònica, a causa de l’harmonia del seu disseny, l’equilibri de les seues dimensions i una cuidada execució dels suports, piles i estreps, realitzats en maçoneria d’aparell reticular, emulant l’aparell romà”, ha precisat el cap de Carreteres, Javier Pedra.

El projecte actual comprén la definició de les obres necessàries per a la rehabilitació del pont de Fortaleny, actuació que es complementarà amb una segona fase que escometrà la conversió del tram que ha quedat fora de servei en l’antiga carretera CV-509 en una via ciclopeatonal, a més de la construcció d’una passarel·la sobre l’autovia N-332, i el condicionament de l’accés a Sueca per la Avinguda de la Vila i Honor, de Corbera.

L’alcaldessa d’aquest municipi de la Ribera Baixa, Juani Clos, ha mostrat el seu agraïment als responsables de la Diputació pel “constant suport de la institució a Fortaleny i a la resta de pobles de la comarca, amb els quals treballa braç a braç des del primer minut de la legislatura”. Per a l’alcaldessa, “l’actuació de la Diputació en el pont de Fortaleny demostra la voluntat dels seus responsables de contribuir a la conservació del patrimoni valencià i a la seguretat de les nostres carreteres”.

Joies del patrimoni valencià

Els sis ponts que s’inclouen en l’exposició són considerats joies del patrimoni valencià. El més antic és el de Sueca-Riola, inaugurat el 17 d’abril de 1900. Va ser també el primer a reconstruir-se, ja que la rehabilitació duta a terme en 1988 va substituir tota la seua estructura original, de la qual, en l’actualitat, només queden les pilastres de suport.

Cinc anys més tard, el 15 d’agost de 1905, s’obria a la circulació el pont de ferro de Cullera, que passava d’aquesta manera a substituir a l’antic pont de barques. A Fortaleny es troba el Pont Alfons XIII, un dels ponts més singulars de tot el territori valencià a causa de la seua disposició asimètrica, la qual cosa li confereix una particular silueta. Va ser inaugurat el 7 de maig de 1916.

El pont de Gavarda, el primer dels tres inaugurats en 1917, va servir per a substituir a la Barca del Rei, que era l’única alternativa amb la qual durant més d’un segle explicaven els viatgers del Camí ral de Madrid per a creuar el Xúquer. Es tracta d’un pont de 70 metres de llum que el passat mes d’octubre va complir els seus 100 anys.

A Albalat de la Ribera està el pont més singular a simple vista, ja que va ser construït amb una estructura de dos arcs atirantades en lloc d’un, a causa de l’alta distància a salvar i que va portar a generar dos trams de 40 metres i mitjà cadascun. Finalment, el pont de ferro d’Alzira, va ser inaugurat el 16 de desembre de 1917 per a substituir al medieval de Sant Gregori.