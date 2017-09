El poblat ibèric de la Bastida de les Alcusses, més antic del que es pensava

La campanya anual d’excavacions arqueològiques en el poblat ibèric de la Bastida de les Alcusses de Moixent, ha oferit novetats respecte a la seua antiguitat. El jaciment, excavat des del 1928, actualment compta amb els treballs dels equips del Museu de Prehistòria de la Diputació de València dirigits per Helena Bonet i Jaime Vives-Ferrándiz.

Fins ara el jaciment permetia documentar la fundació d’una ciutat a finals del segle V abans de Crist, destruïda cap al 330 a.C. de manera violenta. Per tant, aquest enclavament sols va ser ocupat durant tres generacions, ja que no és tenia constatació d’ocupacions posteriors. Però les investigacions de l’actual equip permeten asseverar que la seua historia va ser molt més complexa i intensa, documentant fases constructives posteriors d’altres ocupacions.

El resultat més destacable d’aquesta campanya és la confirmació de l’existència d’una primera ocupació que data del segle V abans de Crist, totalment arrasada per a construir la muralla i les cases veïnes conegudes d’anteriors excavacions.

Els estudis segueixen el seu curs i portarà encara un temps fitar una cronologia molt més precisa. L’entitat i el caràcter d’aquestes construccions és sumptuari a tenor dels objectes que s’han trobat ja que s’han recuperat arreus de muntura, com un mos de cavall (part de la brida que s’introduïx en la boca de l’animal per a governar-lo) o una arracada d’or. Esta ocupació es localitza només a la zona oest de l’assentament, la qual va ser arrasada per a construir el poblat que veiem actualment.

Altre dels resultats, és la constatació que després de l’abandó del poblat va haver-hi una altra ocupació. Així ho atesten les evidències de restes de murs i sòls que s’han vist sobre els fonaments de les cases. Datar aquesta ocupació i quin tipus de persones i motivacions van tindre és l’objectiu de la investigació científica dirigida des del Servei d’Investigació Prehistòrica del Museu.

Una arracada d’or

Una de les troballes més significatives d’aquesta campanya a la Bastida de les Alcusses ha sigut una arracada d’or, característica d’aquest període i poc freqüent de trobar, ja que des de 1928 no s’havia trobat cap peça així. Aquesta és la cinquena arracada d’or que es descobreix al jaciment, les altres quatre aparegueren juntes en 1928 mentre s’excavava al sector central del jaciment. En relació amb aquesta troballa, que pertanyia a algun personatge de l’elit, els investigadors tenen ara que abordar la comprensió global de l’espai de la zona oest, on es va trobar la peça, ja que procedeix d’un extracte sols excavat parcialment.