La prehistòria, a través del còmic

La ciutat de Xàtiva és la primera parada del circuit itinerant de la mostra 'Prehistòria i Còmic', una exposició produïda pel Museu de Prehistòria, dependent de l’Àrea de Cultura de la Diputació de València, que representa un projecte pioner a l’Estat envers la prehistòria i el còmic, el qual aborda aquesta complexa relació entre els temps prehistòrics i les històries d'herois i heroïnes de ficció.

La mostra, que es podrà visitar fins el proper 29 d’octubre a l’Espai Cultural de l’antic Convent de Sant Domènec de la capital de la Costera, ha estat inaugurada pel diputat de Cultura, Xavier Rius; l’alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà; el regidor de Cultura, Jordi Estellés; i Santiago Grau, tècnic del Museu de Prehistòria.

El responsable de l’Àrea de Cultura de la Diputació, Xavier Rius, ha destacat que aquesta mostra "intergeneracional està pensada en clau molt didàctica", amb el clar propòsit "d’estimular els més menuts amb la fantasia dels mons imaginaris de la prehistòria", a més de comptar "amb nombrosos elements d’interés per als visitants més grans", ha indicat.

'Prehistòria i Còmic' ofereix una mirada sobre el món del còmic des de la pròpia prehistòria, de la mà de les grans icones universals presents al nostre imaginari i que ens remeten directament als temps més remots. Recull una gran diversitat de còmics, més d’un centenar d’exemplars, que abasten des de principis del segle XX fins a l'actualitat.

El recorregut comença amb una reflexió científica sobre la representació gràfica de la prehistòria, que pivota sobre tres aspectes relacionats estretament amb el món de la narració gràfica. Un àmbit inicial que propicia un recorregut per les primeres il·lustracions de l'origen de la Humanitat; des de la meitat del segle XIX i fins a l'actualitat; una referència a l'art rupestre llevantí com la primera narració gràfica existent a les nostres terres; i, finalment, la novel·la de ficció com a font d'inspiració de molts autors de còmics.

Seguidament, es mostren els diferents personatges que apareixen als còmics, des de la visió infantil i caricaturesca fins a la més realista, passant pels herois selvàtics i els primitius monstruosos. A través d’aquests es descobreix un món fantàstic poblat per protagonistes inoblidables del còmic espanyol, com ara Purk el Hombre de piedra, el Pequeño Pantera Negra, Altamiro de la cueva o Hug el troglodita, els quals comparteixen escenari amb icones del còmic americà, com Alley Pop, Tor, Els Picapedra o Turok, a més d'altres herois prehistòrics del còmic francòfon no menys coneguts, com Tounga, Rahan, o les noves heroïnes Lucy o Vo 'hounâ.

El tercer àmbit s'estructura en cinc blocs corresponents als conceptes clau que l’imaginari col·lectiu identifica amb la prehistòria: les eines, el foc, el món de les feres, l'art paleolític i el megalitisme. Tot aquest desplegament de paper es recolza amb rèpliques de materials arqueològics del Museu de Prehistòria, com ara fòssils de grans mamífers, plaquetes gravades, adorns o armes, entre d’altres.

Acompanyen el recorregut de l'exposició nombroses planxes i il·lustracions, quatre entrevistes a reconeguts il·lustradors espanyols i francesos i dues animacions realitzades amb tecnologia 3D.

L'exposició finalitza amb una biblioteca infantil de còmics ambientats en la prehistòria, i un espai didàctic i lúdic on es reflexiona envers els grans tòpics i anacronismes de la prehistòria. Tot açò amb la finalitat de submergir els visitants en un món de ficció per a goig de grans i menuts.

Després de Xàtiva, la mostra Prehistòria i Còmic recorrerà altres espais expositius de diferents municipis de les comarques valencianes.