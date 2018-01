La rehabilitació del Castell de Corbera s'iniciarà en 2018 després de'importants troballes arqueològiques

La rehabilitació del Castell de Corbera donarà els seus primers passos a principis de 2018 fruit de la implicació de la Diputació de València a través de l'àrea de Patrimoni que, després de les recents excavacions arqueològiques en aquesta fortalesa del segle XI construïda sobre restes romanes, prepara ja les primeres actuacions en aquest Bé d'Interès Cultural (BIC) en el qual la corporació invertirà 320.000 euros en els pròxims dos anys.

Així ho ha anunciat a Corbera el president de la Diputació, Jorge Rodríguez, que durant la seua visita a les importants troballes que han deixat els tastos arqueològics ha assenyalat que “aquesta inversió és un primer pas en el full de ruta per a rehabilitar aquesta joia patrimonial de tots els valencians, amb obres que hem de consensuar amb la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat i que s'aniran executant en el marc d'un pla director al llarg dels pròxims anys”.

Rodríguez, acompanyat pels diputats de Patrimoni, Turisme i Assessorament Municipal, Pepe Ruiz, Pilar Moncho i Conxa García, s'ha mostrat impressionat pel descobriment de la muralla del segle XI, localitzada sota els actuals murs del recinte, les restes de ceràmica romana i islàmica, els estables i part de l'aljub del castell i una moneda de plata en la qual apareix una representació de Jaume I.

En paraules del president de la Diputació, “aquestes troballes confirmen la importància històrica d'aquest bé protegit i ens reafirma en la nostra intenció d'ajudar a Corbera a recuperar tota l'esplendor del seu castell i convertir-ho en un potent dinamitzador turístic per a la Ribera i la resta de la província”. “Ara que han finalitzat les excavacions prèvies, és moment d'iniciar les actuacions de conservació i rehabilitació, que s'encarregaran a especialistes com a arquitectes i arqueòlegs, sempre amb el vistiplau dels tècnics de la Conselleria”, ha explicat Rodríguez.

Primers treballs

Els tècnics de Patrimoni de la Diputació tenen previst començar les intervencions en el Castell de Corbera a l'inici de l'any. En primer lloc, es realitzarà una actuació per a reconduir aigües i frenar la deterioració que s'està produint en algunes zones de la construcció, amb una inversió d'al voltant de 50.000 euros. El següent pas seria millorar els accessos a una fortalesa amb 8.000 metres quadrats perquè puguen arribar les màquines necessàries per a començar els treballs de rehabilitació.

Per a 2018 la Diputació, a través de Patrimoni, té pressupostats 160.000 euros per a aquestes obres parcials de reconstrucció del castell, que començaran quan la Direcció general de Patrimoni de la Generalitat done el vistiplau al pla director de rehabilitació del BIC que previsiblement haurà de presentar la Diputació per a calendaritzar i definir els treballs prioritaris a executar en el castell. “Per a decidir i realitzar aquests treballs vam recórrer a professionals qualificats, especialistes en reconstrucció de muralles com s'ha fet a Bunyol, Cofrents, Morella i Sagunt”, apunten des de l'àrea de Patrimoni de la Diputació.

Els tècnics provincials estan desenvolupant un informe amb l'avanç dels descobriments en el Castell de Corbera i una memòria que detalla l'estat de la fortalesa a l'origen, com a pas previ al pla director que es presentarà a Conselleria per a iniciar les obres. En paral·lel, es treballa en una memòria valorada que permetrà realitzar les intervencions prèvies d'urgència, entre les quals s'inclouen les de desviament d'aigües per a frenar el deteriorament i la consolidació del mur aquest de la capella-cisterna.