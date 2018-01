El consorci d’amics del PP que han trobat en la UGT el seu defensor

El dissabte 30 de desembre del 2017 es va publicar en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) la Relació de Llocs de Treball i una oferta d’ocupació pública per a huit llocs de treball en el Consorci Valencià de Museus. Després dels anys de gestió del PP no s’havia celebrat un procés de selecció objectiu en l’ens instrumental de la Generalitat, la qual cosa va acabar amb la configuració d’una plantilla feta a imatge i semblança de dos dels seus directors anteriors, Felipe Garín i la que va ser directora de l’IVAM i ara imputada en el cas amb el mateix nom, Consuelo Císcar.

Però aquest intent d’objectivació del personal del consorci després d’anys de nepotisme pot entropessar amb un recurs presentat per la Federació de Serveis Públics (FSP) d’UGT, que al·lega que la RLT no s’ha negociat amb els sindicats majoritaris. Aquest recurs, que acabarà en un contenciós administratiu podria postergar una plantilla de personal “indefinit no fix” que es va configurar amb les influències de Garín i Císcar. FSP-UGT demanarà la paralització cautelar del procés.

Així, entre el personal actual les places dels quals eixiran a concurs hi ha José Campos, nebot de la dona de Felipe Garín i Vicente Samper, vinculat a l’anterior director del consorci. Haurà de concórrer a defensar la seua plaça actual si ix a concurs, Nicolás Bujeda, que va ser cap de gabinet de Consuelo Císcar quan va ser secretària autonòmica. El lloc d’Isabel Pérez, filla d’un amic personal de Císcar, també eixiria a competició pública.

Un cas cridaner és el d’Eva Doménech, dona del que va ser lletrat major de les Corts amb les majories indiscutibles de Francisco Camps, Javier Guillem.

Un dels llocs que la nova direcció sí que va poder aclarir va ser el de l’anterior administrador. Es tracta de José Alberto Carrión, que va haver de tornar a la seua plaça de grup C en l’Ajuntament d’Algemesí. En aquest municipi de la Ribera té la plaça d’interventor Rafael Blasco, ara a la presó pel cas Cooperació i marit de Consuelo Císcar. Un altre de què ja no està és Rafa Parra, que va eixir detingut per la policia per la seua vinculació a una presumpta xarxa corrupta.

Gonzalo Fernández, d’FSP-UGT, assegura que “no es pot consentir” que no es negocie amb els sindicats majoritaris la relació de llocs de treball, encara que això supose la dilatació sine die de l’objectivització de la plantilla. Fernández critica que aquesta RLT canvia les funcions laborals dels treballadors “per despatxar-los després”. Per la seua banda, des del Consorci apunten que els treballadors de l’ens “no han tingut RLT en 20 anys”, la qual cosa ha permés la discrecionalitat i el nepotisme, i no hi ha la representació sindical en l’actualitat.

D’altra banda, FSP-UGT també ha obert una guerra contra CulturArts i ha recorregut les borses de treball que ha obert el nou director Abel Guarinos. En aquest cas, la federació d’ocupació pública manté que amb la convocatòria d’aquestes borses s’impedeix l’entrada de personal nou. “No hi ha pràcticament cap possibilitat d’accedir a ser treballador de CulturArts mitjançant la participació en les borses de treball de qui no haja estat prèviament treballador de CulturArts”, afirma el sindicat.

Aquesta postura contrasta radicalment amb UGT en À Punt, federació del sindicat que ha donat suport a la configuració d’unes borses de treball que exclouen en la majoria de llocs de treball a tots els que no hagueren estat treballadors de l’antiga RTVV. En aquest cas, l’organització que ha presentat el recurs amb el mateix argument que FSP-UGT en CulturArts ha estat la Unió de Periodistes Valencians.