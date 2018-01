La nova llei de contractes permet modificats d'obra del 50 % com els que van facilitar mossegades en Gürtel

La nova Llei de contractes del sector públic que entrarà en vigor el pròxim 9 de març pretenen posar límit a pràctiques que fomenten la corrupció amb l’eliminació de procediments negociats per preu, l’increment de la transparència o la creació d’un organisme per a la vigilància. Però la reforma de la norma anterior per a adaptar-se a la Unió Europea té llacunes més que preocupants que es disparen amb les confessions i les investigacions obertes amb els casos Gürtel i Taula.

La nova llei de contractes permet en l’article 205 3r (i) modificacions d’obra de fins al 15 % del total sense cap justificació. Fins a la data aquests costos s’havien d’aclarir a l’Administració contractant demostrant les circumstàncies sobrevingudes, encara que en els casos sota sospita hi haguera una falta de control absoluta. Segons va explicar Vicente Monsonís, expresident de l’Associació d’Empresaris de Construcció de Castelló, d’aquestes modificacions eixien les mossegades –ell les va batejar com a pizzes– per al polític de torn. Abans, el beneficiari els hauria facilitat l’adjudicació.

En l’actualitat hi havia una llei no escrita que permetia a les contractistes –sobretot d’obra pública– generar uns costos del 10 % sense que saltaren les alarmes encara que sempre havien d’anar acompanyades de justificació. Amb l’entrada en vigor de la llei, les modificacions d’obra se’n podran anar directament al 15 % per tal com no es considera una “modificació substancial”.

Un altre punt important d’aquesta norma és l’increment del límit per a les modificacions d’obres acordades amb l’Administració, que passa del 20 al 50 %. El 2012 i davant dels escàndols successius es va decidir imposar el límit el 20 % en els costos per a evitar més casos de corrupció.

A partir del 9 de març, les modificacions d’obra podran ser del 50 % del total si es justifiquen. D’aquesta manera la contractista no haurà d’anar a un altre concurs encara que incórrega en costos escandalosos. De fet, la norma diu que no hi haurà modificació del contracte si les modificacions d’obra “per circumstàncies sobrevingudes” superen el 50 % de la licitació inicial. Ara el límit és del 20 %.

Cal recordar també que van ser les grans modificacions d’obra, en alguns casos del 100 i del 200 % com en les obres de l’AVE entre Madrid i Barcelona o el Palau de les Arts de València, que van permetre presumptes casos de corrupció.