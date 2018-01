Els socialistes valencians demanen la il·legalització del PP de Mariano Rajoy per les seues "pràctiques corruptes"

La diputada autonòmica del PSPV-PSOE Ana Barceló ha demanat aquest dimecres la il·legalització del PP nacional per les seues "pràctiques corruptes", que "asseuen en el banc dels acusats 126 persones vinculades al partit per més de 30 causes" amb un "modus operandi" similar, ha assegurat. És la primera vegada que els socialistes demanen la il·legalització del Partit Popular.

La també secretària de Ciutadania del PSPV-PSOE ha realitzat aquestes declaracions en relació a la confessió facilitada aquest dimarts al fiscal per part de Francisco Correa, considerat el capitost de la trama Gürtel, en la qual esmenta expressament l'expresident de la Generalitat Francisco Camps.

Aquesta confessió, sumada a la de nou dels deu empresaris processats en la causa que es comença a enjudiciar dilluns que ve en l'Audiència Nacional sobre finançament il·legal del PP valencià el 2007 i 2008, deixa "sense arguments la cúpula del partit en aquells anys", ha afegit Barceló.

"Estem convençuts, com diu Correa, que Camps era la baula perduda, la X que hem cercat durant anys", motiu pel qual ha demanat que l'expresident deixe el Consell Jurídic Consultiu valencià i que l'actual presidenta del PPCV, Isabel Bonig, done explicacions sobre aquest tema.