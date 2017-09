Un any per a sintonitzar el Consell Jurídic Consultiu amb el canvi polític

Ha costat un any de negociacions i uns quants canvis de noms proposats, però aquest dijous les Corts han elegit els tres nous consellers del Consell Jurídic Consultiu.

La renovació de l’òrgan estatutari que assessora l’executiu autonòmic va començar de manera parcial l’octubre del 2016, quan el Consell va designar els tres membres sobre els quals tenia potestat: Asunción Ventura, Faustino de Urquía i Margarita Soler. Els tres restants corresponien a les Corts i havien de ser-ne elegits per majoria qualificada (almenys tres cinquenes parts de la cambra: 60 vots).

Aquest requisit implicava la necessitat de negociar entre els cinc grups per a obtenir els vots. PSPV i Compromís, partits representats també en el Consell, van estimar deixar a les mans de Podem, PP i Ciutadans l’acord per a escollir els membres que hi faltaven i que el CJC respectara així la representació parlamentària. La seua condició va ser que l’elecció contribuïra a tenir un òrgan paritari, de manera que un dels tres grups hauria de proposar-hi una dona.

La condició es va manifestar una vegada començades les negociacions, en què cap dels tres grups havia proposat cap dona. Els candidats inicials van ser Rubén Martínez Dalmau (per Podem), Enrique Fliquete (PP) i José María Tomás y Tío (Ciutadans). Cap no va voler fer marxa enrere i canviar el candidat per una candidata. Per a més inri, els populars havien manifestat el seu veto al candidat de Podem perquè era membre de la Fundació CEPS, una organització que entre, altres coses, va prestar assessorament al govern veneçolà, demonitzat pel PP.

Amb el canvi de portaveu en Ciutadans, Mari Carmen Sánchez va decidir revisar l’estratègia del partit i plantejar Maria del Carmen Pérez Cascales com a consellera. Atesa la tardança en la renovació, el candidat de Podem (Martínez Dalmau) va anunciar que es retirava perquè havia adquirit altres compromisos i en el seu lloc es va proposar Joan Carles Carbonell dimarts passat.

D’aquesta manera, el CJC presenta la composició següent: Enrique Fliquete, Joan Carles Carbonell, María del Carmen Pérez Cascales, Margarita Soler, Asunción Ventura i Faustino de Urquía.