Carmelina Sánchez-Cutillas i Maria Cambrils, homenatjades en Les Corts pel Dia de les Escriptores

El saló de l’Andana de Les Corts obrirà les seues portes per primera vegada per a retre homenatge a dues cèlebres dones valencianes: Carmelina Sánchez-Cutillas i Maria Cambrils. Aquest esdeveniment respon a la celebració del Dia de les Escriptores, una iniciativa promoguda a la Comunitat Valenciana per segon any consecutiu de la mà de l'associació feminista Clásicas y Modernas(CyM).

En concret, aquest acte oficial tindrà lloc aquest dilluns 16 d'octubre a les 18.30 hores i comptarà amb la participació de Ximo Puig, el president de la Generalitat; Enric Morera, el president de Les Corts; i Carmen Alborch, exministra de cultura i sòcia d'honor de CyM, entre altres autoritats.

Visibilitzar a les autores valencianes

Aquesta trobada sense precedents serà conduïda per Rosa María Rodríguez Magda, filòsofa i escriptora, qui ha organitzat l'efemèride en l'àmbit local al costat de les polítiques Juana Serna i Marina Gilabert, com també la poeta i narradora Rosa Roig. L'objectiu perseguit des de CyM és donar a conéixer les figures de Carmelina Sánchez-Cutillas i María Cambrils, per la qual cosa diferents personalitats de l'àmbit institucional i cultural valencià procediran a la lectura d'una selecció de les seues obres. Serà el cas de, per exemple, la periodista Empar Marco, la política Ana Noguera, l'actriu Rosana Pastor i la fundadora del Feminario d'Alacant i professora Elena Simón.

Més de 10.000 visites

Les Corts també acullen des del passat 6 d'octubre l'exposició “Nosaltres, les escriptores. Valencianes en el temps” amb motiu del Dia de les Escriptores. Aquesta mostra, comisariada per Manola i Rosa Roig, pretén difondre l'ampli llegat cultural que les autores valencianes han creat i que no ha sigut reconegut com mereixia fins ara. Així, ofereix un recorregut per més de quatre-centes escriptores valencianes des del segle XV fins a l'actualitat. Oberta fins al pròxim 20 d'octubre, “Nosaltres, les escriptores. Valencianes en el temps” ha rebut més de 10.000 visitants durant la seua primera setmana en marxa.

El Dia de les Escriptores

El Dia de les Escriptores es commemora a nivell nacional per segona vegada gràcies a la Biblioteca Nacional d'Espanya (BNE), la Federació Espanyola de Dones Directives, Executives, Professionals i Empresàries (FEDEPE) i l'associació CyM. Les tres entitats van iniciar aquesta jornada en 2016 amb la intenció de visibilitzar a les autores de l'àmbit hispànic i hispanoamericà, passades i presents, evidenciant les dificultats que impedeixen el seu just desenvolupament i el reconeixement a la seua labor.

La Comunitat Valenciana s'ha sumat a aquesta iniciativa en ambdues ocasions, centrant la celebració en dues escriptores autòctones cada any. Així, Sor Isabel de Villena i Maria Beneyto van ser les seleccionades per a l'estrena de la jornada en 2016. La primera d'elles tornarà a tenir presència en l'edició d'enguany, ja que un dels seus textos serà llegit en l'acte oficial de Madrid.