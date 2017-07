El Festival de la Cançó del Grau obri les seues portes a Las Naves

Aquest mes L as Naves torna a ser el refugi de les cançons fresques amb el Festival de la Cançó del Grau . El pròxim dissabte arribarà el ritme tropical, llatí i de fusió de Nacho Pereda y Los chatarreros del amor, que s’ha convertit en molt poc temps, segons un comunicat de Las Naves, en una de les bandes més representatives de la ciutat de València.

A la veu i la guitarra de Pereda s’uneixen contrabaixos, flautes i percussions per a fusionar la cançó d’autor amb el reggae, la rumba, i altres músiques del món. El resultat és un grup fresc i divertit que no per açò deixa de tenir unes lletres cuidades i compromeses abrigallades per la qualitat de la formació clàssica, jazzística i llatina dels seus components.

Pereda va emprendre la seua carrera en solitari debutant a l Palau de la Música de València. Ha participat en festivals com Serarte València 2012, la Festa della Música 2015 (Brescia; Itàlia) i la Mostra d’Arts Escèniques de Castelló 2016.

Música als Poblats Marítims

L'organització del Festival de la Cançó del Grau corre a càrrec de l’Associació Cultural València Pensa, que substitueix al Proyecto Matraz del Grau. L’objectiu d’aquest festival no és altre que el de reivindicar la tradició festivalera pròpia de les costes del Mediterrani: música, estiu i cançons als Poblats Marítims de València.