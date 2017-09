Càstig al PP amb el rebuig en bloc de les seues mil propostes

La falta d'acord té les seues conseqüències. Després de diverses setmanes intentant negociar els termes del debat de política general i davant la negativa del PP a limitar les propostes de resolució que es presenten, la resta de grups parlamentaris ha decidit no aprovar ni una sola iniciativa dels populars.

PSPV, Compromís, Podem i Ciutadans van negociar autolimitar a 300 iniciatives en total -cent per grup i cent conjuntes entre socialistes i Compromís- per a no eternitzar el debat i votació, que sol estirar-se fins a altes hores de la nit de la segona jornada. El PP va rebutjar sumar-se a l'acord en considerar-ho "limitar" el debat: "És com dir que perquè els jutjats estan embossats solament s'admetran el 25% de les demandes", va criticar la seua portaveu, Isabel Bonig.

Davat de les tres-centes propostes dels quatre grups, el PP n'ha plantejat durant la nit del dimecres més de mil. "Nosaltres venim a treballar. No hem dormit" es vantaven alguns dels seus diputats. 1.017 resolucions que la resta de l'hemicicle ha avançat que rebutjarà. "Ni ens les llegirem", comentaven alguns diputats, que prefereixen fer prevaldre la qualitat de les iniciatives.

La portaveu de Ciutadans, Mari Carmen Sánchez, s'ha mostrat especialment severa amb l'actitud dels populars. La portaveu de Cs ha qualificat el bloc de documents com una "vaga a la japonesa" que xoca amb la reivindicació de la resta de parlamentaris de "reclamar unes condicions dignes i fer un debat sostenible i real. 1.017 només d'un grup no és treballar, és obstaculitzar i posar pals en les rodes". Els treballadors de la Cambra també han hagut d'estar fins a altes hores per a tramitar totes les propostes.

Més de mil resolucions en les quals, segons denuncien Compromís i PSPV, n'hi ha una bona quantitat que estan repetides, malament redactades o demanen iniciatives que ja s'han engegat aquesta legislatura. "Enguany el PP s'ha centrat a agafar una llista d'Internet amb tots els castells i fortaleses del territori valencià i demanar que siguen declarats béns d'interés cultural sense preocupar-se d'estudiar els casos. Cal recordar que tots els castells i fortaleses valencians estan declarats BIC -el que sol·liciten els populars- des dels anys seixanta", assenyalen des d'Educació. Fins i tot s'ha demanat la recuperació d'un castell que va ser esfondrat per a construir una església.

Per la seua banda, des del PP s'escuden que als grups que sustenten al Consell "el que els molesta és l'activitat parlamentària". La votació de les resolucions, que es realitza per blocs, es farà a última hora d'aquest dijous.