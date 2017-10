El Banc de Sabadell trasllada el seu domicili social a Alacant davant de la situació a Catalunya

El consell d’administració del Banc de Sabadell ha aprovat aquest dijous en una reunió extraordinària el trasllat del domicili social de l’entitat a Alacant davant de la incertesa política i econòmica que ha originat la celebració del referèndum a Catalunya diumenge passat, segons han informat a Europa Press fonts del mercat. Segons han explicat fonts del Sabadell a Europa Press, l’objectiu del canvi de seu social rau a protegir la clientela i a garantir la seguretat jurídica que proporciona el marc regulador del Banc Central Europeu (BCE).

Una vegada aprovat el trasllat, podria efectuar-se en hores, sense necessitat de convocar una junta extraordinària d’accionistes, perquè els estatuts de l’entitat catalana ho preveuen així. D’aquesta manera, el banc s’avança a la celebració del ple del Parlament de Catalunya de dilluns que ve –la convocatòria del qual ha estat suspesa pel Tribunal Constitucional– en què es podria aprovar la declaració unilateral d’independència de la regió després de la celebració del referèndum il·legal.

El màxim òrgan de direcció del Sabadell s’ha decantat finalment per Alacant –descartant altres opcions com Madrid o Astúries–, ciutat on tenia la seu la Caixa d’Estalvis del Mediterrani (CAM), adjudicada al Sabadell al preu simbòlic d’un euro al final del 2011.

En tot cas, els serveis centrals del Banc de Sabadell continuaran ubicats a Barcelona, ja que el canvi de domicili social constitueix una acció pràcticament simbòlica, tal com passa en altres entitats com ara el Banc de Santander, Bankia o el BBVA, la seu social dels quals està a Santander, València i Bilbao, respectivament, a pesar que les oficines centrals estan a Madrid.

Les fonts consultades han assegurat que la posició de liquiditat del banc no s’havia vist afectada per la incertesa política i econòmica a Catalunya, encara que sí que van reconéixer que la volatilitat experimentada durant les últimes sessions borsàries havia despertat una certa preocupació.

Sobre això, els inversors han rebut de bon grat la notícia i les accions del Sabadell s’han revalorat un 6,16% en la sessió d’aquest dijous a la Borsa de Madrid, fins a arribar a 1,69 euros per títol.

El Banc de Sabadell està present en un total de 18 països a través d’oficines de representació, filials i participades, i disposa de més del 30% del seu negoci fora d’Espanya. En concret, el 24% està al Regne Unit a través de la seua filial britànica TSB i té també un 8% del seu negoci a Amèrica després de la seua entrada a Mèxic. A Espanya, l’entitat disposa d’una quota en el mercat de crèdit d’entorn del 7,2%, que arriba al 16% a Catalunya, mentre que a la Comunitat Valenciana és del 15%, segons dades del juny del 2016 recollides de la memòria anual de l’entitat.

El Sabadell també té una quota del 14,6% a Múrcia i de l’11,9% a Astúries i Lleó, mentre que a Madrid la porció del mercat que correspon a l’entitat es redueix fins al 3,5%.

Per nombre d’oficines, les comunitats on el banc té més presència són Catalunya, amb un total de 638 sucursals, per davant de la Comunitat Valenciana (381) i Madrid (201). En canvi, el Sabadell només té sis oficines a Cantàbria i set a Extremadura, regions on també disposa de les quotes més menudes de mercat.