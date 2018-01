Caixa Popular augmenta els seus beneficis un 25% amb uns resultats de 10,1 milions d'euros

Caixa Popular ja és la primera entitat financera valenciana per actius. La cooperativa de crèdit ha aconseguit en 2017 uns Beneficis de 10,1 milions d'euros, la qual cosa implica un creixement del 25%, situant-se en un ràtio sobre ATM (ROA) del 0,64.

L'entitat va finalitzar l'exercici amb uns Dipòsits d'1.350 milions d'euros, la qual cosa representa un increment del 3% pel que fa a l'anterior.

Caixa Popular ha mantingut una política activa a l'hora d'oferir finançament a les empreses, comerços, autònoms i famílies valencianes. L'entitat ha concedit un total de 6.775 noves operacions d'Inversió als seus clients. Les Inversions Creditícies s'han situat en 864 milions d'euros, la qual cosa suposa un increment del 10,34%, respecte al 2016.

Les dotacions al Fons d'Insolvència de 5,27 milions d'euros, situa la cobertura total de la Morositat en un 52,1%, amb un descens del ràtio de mora fins al 7,08%.

Al tancament de l'exercici, el Marge d'Interessos es va situar en 31,39 milions d'euros, amb un increment del 3%; i el Marge Brut en 45,68 milions d'euros, amb un augment del 1%. El Ràtio d'Eficiència s'ha situat en 60,22.

En 2017 Caixa Popular ha aconseguit els 190.000 clients, la qual cosa implica un creixement de 12.000 nous clients. A més, el 60% del total de clients ja són usuaris de Ruralvía, la banca digital de l'entitat que combina la més moderna tecnologia i tota la capacitat de desenvolupament que ofereix pertànyer al Grup Caixa Rural.

En aquest moment, el 70% de les operacions que fan els clients ja es realitzen a través dels canals digitals o d'autoservici.

El creixement de la cooperativa també s'ha reflectit en l'equip humà, amb 12 nous llocs de treball creats en l'any. Caixa Popular compta amb una plantilla de 322 persones, on la major part d'ells són Socis de Treball de l'entitat, és a dir propietaris de la mateixa.

Caixa Popular ha continuat el seu pla d'expansió, donant cobertura financera a les poblacions valencianes, i en el 2017 ha obert tres nous punts de venda a Ibi, en els barris del Cabanyal-Canyamelar i de Russafa a València. Està previst l'apertura de l'oficina de Requena durant el primer trimestre d'enguany.

En total, la cooperativa compta amb una xarxa de 70 oficines repartides per les principals poblacions valencianes. Totes elles ofereixen l'horari presencial més ampli del mercat, ja que obrin al públic en horari de matí i vesprada.

El Pla Estratègic de Caixa Popular continuarà fixant les claus en un creixement sostenible, que permeta oferir un model de banca valenciana que coopera amb les persones i amb el seu entorn, més social i solidari.

Pel seu ADN cooperatiu, Caixa Popular reverteix en la societat els beneficis que genera. Durant 2017, l'entitat ha col·laborat amb més de 800 entitats i iniciatives valencianes de tota índole.

L'entitat és el patrocinador principal del IVEFA, l'Institut Valencià per a l'Empresa Familiar, així com de la històrica Volta a Peu de la ciutat de València, el València Basket o la Fundació Levante U.D.; també col·labora amb la Fundació Horta Sud i amb entitats socials com Creu Roja o la Plataforma del Voluntariat, per citar alguns exemples.