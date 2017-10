CaixaBank assegura que el canvi de seu a València no és temporal

El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Cortázar, ha reconegut que la situació a Catalunya va tenir un “impacte moderat” en la fuga de depòsits i diners en comptes que es “va frenar i va revertir” amb el canvi de seu social.

CaixaBank ha celebrat el seu primer consell d’administració a València després del canvi de seu social arran del referèndum de l’1 d’octubre i la tensió política posterior a Catalunya. Cortázar ha afirmat que “si el canvi (de seu a València) haguera estat temporal ho hauríem dit”, encara que tampoc ha volgut pronunciar la paraula “definitiu”, a preguntes de la premsa.

“Hem traslladat la seu a la Comunitat Valenciana perquè confiem en la seua estabilitat. És un vot de confiança amb aquest territori. Tenim més d’un milió de clients i 2.000 treballadors”, ha argumentat.

“El canvi de seu social va ser una raó tècnica, per a protegir els interessos dels nostres clients. Volíem seguir sota el paraigua de la Unió Europea”, ha explicat. El canvi de seu no va passar per la Junta General pel canvi legislatiu que va facilitar aqueix canvi. “El consell el va votar per unanimitat”, ha puntualitzat.

A partir d’ara el consell d’administració es reunirà de manera ordinària a València i celebrarà les seues juntes generals d’accionistes a la capital valenciana, ha confirmat el conseller delegat de CaixaBank.

Impacte econòmic de la tensió a Catalunya

Pel que fa a l’impacte que pot tenir la tensió a Catalunya en l’economia espanyola, Cortázar ha explicat que “si la situació actual no es prolonga, es podrà corregir l’impacte”. De moment, ha assegurat, “preveig un creixement superior al 3%”. El conseller delegat de CaixaBank no ha volgut opinar sobre la revelació de la ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, sobre el fet que en un dia es van escapar 4.000 milions d’euros.

“Hi ha clients que s’han preocupat per tenir comptes de CaixaBank fora de Catalunya”, ha confirmat, alhora que ha puntualitzat: “No hi ha cap necessitat de fer-ho”. “Els diners estan segurs estiga dins o fora de Catalunya”, ha sentenciat. “Tinc tot el meu patrimoni en el meu compte de l’oficina de la Diagonal. No hi ha perill, però es posaran totes les facilitats a qui vulga canviar el seu compte a altres comunitats”, ha dit.

Sobre la campanya muntada per les entitats sobiranistes perquè es retiren diners de CaixaBank i les altres entitats catalanes que han eixit de Catalunya, Cortázar ha manifestat que aquestes actuacions “no faciliten la convivència”. En els nou primers mesos de l’any, CaixaBank ha crescut un 18,5 % en actius líquids i un 54 % en beneficis fins a 1.448 milions.