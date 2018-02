CaixaBank dóna per superats els "vaivens" de l'1-O després dels quals va perdre 700 milions en dipòsits

Gonzalo Cortázar, conseller delegat de CaixaBank, ha assegurat en la roda de premsa de presentació de resultats del banc en 2017 que "els vaivens del mes d'octubre -en referència al referèndum d'independència de Catalunya- han quedat superats". Aquests "vaivens" van ser l'argument que va donar l'entitat per a canviar la seua seu social de Barcelona a València davant la fugida massiva de dipòsits en els dies posteriors, en concret 700 milions en el quart trimestre.

Cortázar no ha volgut aclarir geogràficament d'on van eixir els dipòsits per "responsabilitat". "En cap cas va haver-hi sobrerreacció en l'eixida de Catalunya per la fugida de dipòsits, va ser una decisió difícil però encertada posat que en els dies successius ens recuperem", ha dit, al mateix temps que ha defensat que van tractar de "mantenir la seguretat jurídica i el finançament del Banc Central Europeu".

El president Jordi Gual ha dit que l'impacte en l'economia del procés independentista "només es va circumscriure al mes d'octubre" i considera que en 2018 serà positiu. "Pensem que a futur els actors van a cercar major estabilitat", ha explicat.

Sobre la indemnització de Castor, suspesa pel Tribunal Constitucional i de la qual CaixaBank és una de les financeres, Cortázar ha manifestat que "estem analitzant el tema". "És prompte per a veure quina eixida trobem però l'estem analitzant perquè té una complexitat notòria", ha apuntat.

El resultat de CaixaBank a Espanya ha aconseguit els 1.508 milions d'euros, un 44,1% més, mentre que el banc portugués BPI -integrat des de febrer- contribueix al benefici amb 176 milions. En total, 1.684, rècord històric de guanys del grup bancari.

El marge brut s'ha situat en 8.222 milions (+5,1%) per la major generació d'ingressos bàsics del negoci bancari -marge d'interessos, comissions i ingressos del negoci d'assegurances-, que augmenten un 18% en el grup i un 8% en CaixaBank, i també per la incorporació de BPI, i el 96% dels ingressos procedeixen de l'activitat bancària bàsica, després de la menor activitat per operacions financeres (-66,7%) i la menor contribució de les participades (-21%).