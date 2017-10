L'atur baixa al setembre a la Comunitat Valenciana mentre a Espanya torna a pujar

La Comunitat Valenciana ha sigut una de les poques autonomies que durant el mes de setembre ha tingut un descens de l'atur, mentre en el global d'Espanya continua pujant.

Amb 2.052 aturats menys (el -0,52%) la Comunitat Valenciana ha sigut la segona on més ha baixat la desocupació, deixant el total en 396.034 desocupats; l'única autonomia que ha tingut mejors resultats ha sigut Castella-la Manxa amb 4.135 aturats menys. Per contra en el conjunt d'Espanya s'ha produït un repunt de la desocupació de 27.858 desocupats més (+0,82%).

En termes interanuals es produeix un descens de 41.859 aturats menys, un -9,56%, una xifra que millora també el global d'Espanya que es queda en un -8,34%.

No obstant açò per províncies a València ha sigut l'única on s'ha produït un descens de l'atur, mentre a Alacant i Castelló ha continuat pujant. Així a València el descens ha sigut de 3.439 aturats menys (-1,70%) descendint el total a 198.926 aturats.

L'ascens de l'atur s'ha produït a Castelló en 783 (+1,90%) elevant a 41.938 els aturats al setembre. A Alacant la pujada va ser de 603 aturats (+0,39%), escalant fins als 155.170 aturats.