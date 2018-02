Els fills d'un empresari que va finançar el PP demanen que la seua empresa s'esborre del debat sobre corrupció a Castelló

Els gestors de Telecso, empresa fundada pels fills d'un empresari que va finançar il·legalment al PP i que opera en el seu mateix sector, van demanar dimecres a l'Ajuntament de Castelló que retire el nom de la companyia de la documentació del ple extraordinari sobre corrupció que se celebrarà divendres.

En la convocatòria de la sessió, Telecso apareix nomenada com a hereva de Piaf, l'empresa d'Alejandro Pons, un dels empresaris que van confessar en el judici del cas Gürtel que van finançar il·legalment al PP i que van acceptar condemnes d'un any i nou mesos de presó per delictes electorals i de falsedat documental.

Van treballar per a l'Hospital Provincial

Telecso opera en el mateix sector en el qual operava Piaf, ara en concurs de creditors. A més, l'empresa dels fills va compartir amb la companyia del pare almenys una activitat obtinguda per contracte públic. En concret, ambdues van rebre encàrrecs relatius al manteniment de l'Hospital Provincial de Castelló.

Pablo Pons, gerent de Telecso, ha recordat en declaracions a eldiario.es que la Fiscalia de Castelló va arxivar la recerca sobre presumptes irregularitats en la facturació que va dur a terme aquest centre hospitalari durant els anys en què va ser controlat pel PP. "S'ha demostrat que no hi havia delicte, no hem fet res malament", ha afirmat.

Pons explica que la seua empresa demanarà per registre en l'Ajuntament desaparèixer de la documentació del Ple i amenaça amb una denúncia si el Consistori no atén la seua petició. "No tenim vincles ni en l'accionariat, ni en els socis, ni en els administradors amb Piaf i això ocasiona un perjudici a la nostra imatge. Hi ha un vincle familiar però pels pecats d'un pare no ha de pagar un fill", ha declarat.