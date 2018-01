El pavelló esportiu d’un ajuntament d’esquerres acull un combat de boxa patrocinat per l’extrema dreta

"Divendres 26 de gener, 22.30 hores, boxa. Pavelló municipal de Sedaví, nit de gladiadors. Cinc combats professionals".

Així diu el cartell que està distribuint-se per diferents zones de València, que anuncia un combat de boxa en què figuren com a col·laboradors Levantina de Seguridad, empresa del líder d’extrema dreta José Luis Roberto.

En el cartell, a més, figura el logotip de l’Ajuntament de Sedaví com a organisme col·laborador, cosa que no deixa de ser cridanera tenint en compte que des de les eleccions passades el consistori està governat per Compromís i el PSPV.

L’esdeveniment, a més, està organitzat per la Federació Valenciana de Boxa, presidida fins fa poc per Leopoldo Bonías, un policia vinculat a l’extrema dreta condemnat pel Tribunal Suprem fa dues dècades per amenaces, pistola en mà, a regidors i policies.

Bonías, ara vocal de boxa professional en l’entitat, va optar a la intendència de la Policia Local de Burjassot, però finalment l’alcalde socialista Rafa García va recular quan va conéixer els seus antecedents i va deixar la plaça vacant.

El regidor d’Esports del municipi, José Francisco Cabanes (PSPV), ha comentat que

l’Ajuntament no col·labora de cap manera amb l’esdeveniment, ja que l’organització paga la taxa establida en l’ordenança pel lloguer del recinte sense cap tipus de descompte.

Cabanes, a més, s’ha mostrat sorprés per la possible vinculació d’organitzadors i

col·laboradors amb l’extrema dreta i ha comentat que "a Sedaví s’han celebrat combats de boxa durant 30 anys i mai no hi ha hagut cap problema".

De fet, ha destacat, “el club de boxa de Sedaví està dirigit per un exboxejador de la localitat de tota la vida i que, sapiem, mai no ha estat ficat en res rar ni en cap embolic".

En la mateixa línia s’ha pronunciat l’alcalde de la localitat, Josep Ferran Baixauli

(Compromís), que ha insistit que l’Ajuntament no col·labora amb l’esdeveniment ja que es limita llogar el recinte esportiu a causa de la històrica tradició de boxa que hi ha a la localitat, amb club de boxa propi.

Baixauli ha afegit que la boxa és un esport lícit i olímpic i ha assegurat que les vetlades sempre han transcorregut dins de la normalitat: "Una altra cosa seria que s’exhibira algun tipus de simbologia ideal durant el combat".

Malgrat tot, ha comentat que ho consultarà amb els serveis jurídics de l’Ajuntament per si hi haguera alguna cosa irregular.

D’altra banda, la Federació Valenciana de Boxa de què forma part Bonías està reconeguda per la Conselleria d’Esport que gestiona Vicent Marzá (Compromís). En el seu web, pot veure’s el logotip de la Generalitat.

Des d’aquest departament han explicat que totes les federacions esportives de la Comunitat estan vinculades a l’Administració i són susceptibles de rebre ajudes públiques precisament per la seua condició de federació esportiva.