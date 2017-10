Dos expresidents del València CF, un confident en parador desconegut, un segrest frustrat i 39 milions

El judici pel presumpte intent de segrest a l’expresident del València Club de Futbol Vicente Soriano s’ha encetat aquest dimecres de matí en la sala segona de l’Audiència Provincial de València. Els acusats presents en la vista oral han estat Juan Soler, un altre expresident “ Xe ”, l’hostaler italià Ciro d’Anna i l’excap d’entrada de Las Ánimas Abdelatif Laarouibi ( Tati ). El quart protagonista i presumpte membre de la trama és un confident de la Policia Nacional en parador desconegut després d’haver estat condemnat a 16 anys de presó per diversos atracaments, Rachid Behdaoui . Els tres acusats s’enfronten a una petició fiscal de penes de 9 mesos de presó.

El presumpte intent de segrest va estar motivat pel deute de 39 milions d’euros fruit de la venda del paquet majoritari d’accions del València Club de Futbol de Juan Soler a Vicente Soriano, que va permetre al segon ser president del club valencianista els anys 2008 i 2009. Els impagaments successius estan en el rerefons de la pretesa actuació de Juan Soler i els altres acusats que pretenien privar de llibertat Soriano perquè pagara els diners que devia. L’operatiu va ser desmantellat per la Policia Nacional després que el seu confident els delatara.

La fiscal del cas assegura que Soler, Ciro i “ Tati ” “van gestar un pla ” en què Rachid contractaria uns desconeguts –previsiblement segrestadors de nacionalitat colombiana, encara que no s’han localitzats– per segrestar Vicente Soriano mentre esmorzava en un bar de València. Aquests individus havien d’“introduir Soriano en una furgoneta i el portarien a un baix de la localitat valenciana d’Alfafar, on el retindrien els dies necessaris perquè pagara el deute”. L’operació es va avortar presumptament perquè Rachid , que ja era confident de la policia, hauria revelat el pla als agents.

La jornada del matí de hui dimecres ha servit per als interrogatoris dels tres acusats. Juan Soler, el que pretesament va idear el segrest de Soriano per a cobrar el deute milionari ha defensat que tot és una invenció de Rachid per a embutxacar-se uns 300.000 euros. Soler ha reconegut les reunions amb l’escapat –de fet aquest va gravar una reunió per a la policia–, però que es va espantar quan li va oferir cobrar el deute mitjançant el segrest fallit. “En la segona reunió que vaig mantenir amb Rachid ja em va dir que hi havia altres maneres de cobrar els deutes i que ell coneixia uns colombians”, ha al·legat.

L’expresident del València Club de Futbol ha assegurat que quan es va negar a actuar d’aquesta manera, Rachid “va arribar a amenaçar-me dient que coneixia la meua família, la meua dona, els meus fills i els meus néts”. Soler ha dit que la por va ser tal que en la gravació li va dir que sí a tot perquè “volia desfer-me’n”.

“ Tati ” va ser la persona que va posar en contacte Soler amb Rachid . L’excap de sala de Las Ánimas –una coneguda discoteca de València on anaven jugadors del primer equip del València CF – ha al·legat que va convocar l’escapat a una reunió per explicar-li un negoci i que va eixir el tema del deute de Soler amb Soriano. “ Rachid es va oferir a anar a França a buscar un inversor per al València CF que poguera comprar les accions i saldar així el deute”, ha defensat. Quan va tornar, ha relatat, l’escapat hauria canviat la seua actitud i “de manera violenta” hauria reclamat a Soler diners per les gestions a França.

Ciro, l’hostaler, va ser qui va posar en contacte Soler amb “ Tati ”, ja que anava habitualment al seu restaurant, on els jugadors del València CF també eren assidus. L’empresari italià ha al·legat que va intentar ajudar Soler arran de les amenaces de Rachid , que hauria arribat a dir a Soler que si no li pagava aniria “per ell i tota la seua família”. Ciro ha acusat l’escapat d’haver manipulat la gravació que va lliurar a la Policia Nacional.

L’última intervenció del matí ha estat la d’un dels agents que va participar en l’operatiu policial que va avortar el segrest amb les detencions de l’expresident del València i els seus presumptes camarades. L’agent ha confirmat la versió de Rachid , que “els va contar fil per randa i va aportar documentació –un informe d’un detectiu privat– sobre la petició de Soler de segrestar Soriano”. L’agent va poder confirmar que els colombians es van interessar pel baix d’Alfafar on s’havia de retenir Soriano fins que pagara i van arribar a fer-los seguiments, encara que mai els van identificar.

El president del tribunal s’ha interessat per la col·laboració entre Rachid i la policia, quan l’escapat ja tenia antecedents per robatoris amb força. Posteriorment va ser condemnat a 16 anys per haver atracat milionaris suplantant policies. L’agent ha explicat que l’escapat era confident de la seua unitat, però que no li van oferir res a canvi per la col·laboració, que va ser ell qui voluntàriament va acudir a confessar-los el segrest.

Una verdadera pel·lícula que s’ha de tancar demà amb la declaració de la víctima, l’expresident del València CF Vicente Soriano.