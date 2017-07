La liquidació anual confirma que la valenciana és l'autonomia pitjor finançada

Ho porten avisant fa mesos -alguns, fins i tot anys- i les dades tornen a confirmar-ho: la Comunitat Valenciana és la pitjor finançada de l'Estat espanyol. El Ministeri d'Hisenda ha traslladat aquest dilluns l'import de la liquidació de 2015, que s'ingressarà en les arques autonòmiques a la fi de mes.

Aquesta xifra, al costat de la quantia que es rebrà pel sistema de finançament ordinari, suposa que la Comunitat Valenciana tindrà en 2017 uns recursos disponibles de 2.053,05 euros per càpita, la qual cosa la situa com la pitjor finançada de totes les autonomies. L'assignació es queda a 264 euros euros per càpita de la mitjana estatal.

El conseller d'Hisenda, Vicent Soler, ha explicat aquestes dades després de presidir la comissió mixta Consell-Corts Valencianes, a la qual periòdicament acudeix Francisco Pérez, el representant valencià en la comissió d'experts, a explicar els avanços en l'informe que posarà les bases per a la reforma del sistema de finançament. Per a Soler, aquestes dades són un nou aval que assenyala la necessitat d'aquest canvi.

Cada valencià rebrà aquest exercici 2.053,05 euros pel sistema de finançament.

"Aquesta situació no és suportable i per això reivindiquem solucions. Si pot ser, la posada en marxa com més prompte millor d'un nou sistema de finançament estable, i si no, un Fons Extraordinari “one off” per a enguany, que ens compense. En cas contrari, no podrem complir amb l'objectiu de dèficit" ha advertit de nou el titular d'Hisenda.

Si multipliquem els 264 euros de diferència en l'assignació per la població de la Comunitat Valenciana, la xifra s'aproxima a 1.300 milions. "Els sona?" ha ironitzat el conseller als mitjans. 1.300 milions és la diferència entre el finançament que rep la mitjana espanyola i la que reben els valencians.