El jutge cita com a imputat el 8 de febrer al hacker valencià que va replicar la web del referèndum de Catalunya

Un jove de Burjassot (València) haurà finalment de declarar com a investigat en el jutjat d'Instrucció número 4 de Paterna per haver replicat la web del referèndum que el Tribunal Constitucional havia suspès -no prohibit-. Un grup de vuit policies nacionals i el secretari judicial van escorcollar el passat 22 de setembre el domicili de Daniel M.M., de 21 anys d'edat, i van confiscar dos discos durs i el seu mòbil personal, que encara no li han tornat. Els agents estan autoritzats a utilitzar les contrasenyes de les seues xarxes socials.

La jutgessa de guàrdia que va realitzar l'operació d'entrada i registre a l'habitatge del jove considera que Daniel és el "capitost" d'un "moviment" que va intentar replicar les webs de la Generalitat de Catalunya per al referèndum de l'1-O "emprant el codi font publicat".

Malgrat que el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ho va negar, la policia també assegura que la xarxa de suport en internet al referèndum estava coordinada per Daniel. Uns quants dels interrogats per la policia a Catalunya s'han personat en la investigació que realitza el jutjat d'Instrucció número 4 de Paterna. Tot l'operatiu, pel que sembla, en el cas d'aquest clonatge de webs hauria eixit d'aquest jutjat valencià, encara que la majoria d'actuacions s'han realitzat a Girona, Tarragona i Barcelona.

Segons l'atestat policial que va publicar eldiario.es, la policia considera Daniel l'organitzador de la "proliferació incontrolada de clonatges dels llocs web www.referendum.cat i www.garanties.cat". I que "va ajudar al seu torn a expandir un procés de desobediència a la legislació vigent i de radicalització, que va més enllà del territori de la Comunitat Autònoma de Catalunya, generant al seu torn un sentiment d'impunitat en els participants en aquesta conducta i la corresponent alarma social". Per això, la jutge li imputa un delicte de desobediència que el titular del jutjat ha mantingut per al seu interrogatori del pròxim 8 de febrer.

En un acte més que qüestionable, la jutgessa de guàrdia va justificar l'escorcoll de la casa dels pares del jove amb la lluita contra el crim organitzat i les drogues. Una motivació que l'advocat defensor de Daniel, que es va negar a declarar davant la policia, considera un error de "còpia i pega".

En cas de no presentar-se el pròxim 8 de febrer o no justificar la seua absència, la citació es podria convertir en una ordre de detenció.