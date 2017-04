El jutge rebutja suspendre el procés iniciat per Sanitat per a recuperar l'hospital d'Alzira

La recuperació per al sistema sanitari públic de l'hospital d'Alzira seguirà de moment d'acord amb els terminis previstos pel Consell, la qual cosa implica que la seua reversió es farà efectiva des de l'1 d'abril de 2018.

La Conselleria de Sanitat ha salvat el primer escull judicial, ja que segons ha informat en el seu compte de Twiter el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat (TSJCV), el jutge ha rebutjat suspendre d'urgència la decisió de Sanitat de revertir la concessió de l'àrea de salut d'Alzira.

Ribera Salud va comunicar el passat dia 10 al departament que dirigeix Carmen Montón la presentació d'un recurs contenciós administratiu contra les normes de la reversió en el qual se sol·licitava la suspensió del procés "pel bé dels ciutadans".

No obstant això, finalment la sol·licitud de la companyia ha sigut desestimada, per la qual cosa el procés de reversió que es va iniciar el passat 28 de març segueix el seu curs.

Segons ha informat el TSJCV, la Sala contenciosa administrativa (Secció 5ª) considera que no hi ha "circumstàncies d'especial urgència" ni danys irreversibles que justifiquen una mesura tan excepcional com la suspensió de l'acte administratiu sense escoltar l'administració demandada.

Per tal motiu, el TSJCV acorda tramitar per la via ordinària la petició de suspensió cautelar de la resolució administrativa mentre es resol el fons de l'assumpte.

Aquest rescat sanitari iniciat pel govern de Ximo Puig forma part de l'Acord del Botànic signat per PSPV i Compromís, que conformen el Consell, i també per Podem que els dóna el suport parlamentari per a governar.