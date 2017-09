L'empresa del 'ionqui dels diners' va cobrar 2,4 milions d'euros pel catering de la Fórmula 1

L'empresa organitzadora de la Fórmula 1 a València, Valmor, va pagar a la mercantil Thematica, controlada per Marcos Benavent, autodenominat "ionqui dels diners", pel catering del Gran Premi 125 euros per cada comensal de la "zona Elite", mentre que per al pícnic del personal va abonar 1'5 euros per comensal.

Així ho ha desvetlat avui en les Corts Valencianes durant la sessió de control al president el portaveu de Compromís, Fran Ferri, que ha mostrat una carpeta amb els contractes entre Valmor i Thematica, d'acord amb els quals es van facturar per nou dies de Gran Premi un total de 2.493.518 euros, bona part d'ells en contractes de catering.

"Segons el govern del PP, la Fórmula 1 ens anava a eixir gratis als valencians i resulta que al final el que va eixir gratis a alguns són actes de campanya electoral, perquè els van finançar presumptament de manera il·legal segons els sumaris", ha asseverat Ferri.

"En la Fórmula 1 hi sucaren molts: sucaven els rics, sucava el partit i els seus amics, sucaven tots excepte els valencians. Nosaltres, a pagar la festa mentre ens donaven entrepans de chóped a un euro i mig", ha criticat Ferri, que ha recordat que Benavent "recaptava suposadament per al PP" i que Valmor va ser comprada per tots els valencians.

D'acord amb la documentació facilitada per Compromís, al juny del 2011 es va signar un contracte entre Valmor i Thematica per a contractar per 412.496 euros serveis de catering en les zones Elite i Podium del circuit urbà de València, a més del catering per a l'equip directiu de carreres, el de sala de seguretat i el pícnic de personal.

El contracte estableix l'abonament per part de Valmor de 125 euros per comensal de la zona Elite i 64 per comensal de la zona Podium, amb un total de 398.000 euros més IVA, mentre que per a l'equip directiu de carrera i CECOR es van abonar per comensal 10 euros pel servei de Coffee Break i 30 euros pel menjar, amb un total de 10.400 euros.

Així mateix, per al personal de sala de seguretat i emergències es van abonar per comensal 6 euros pels serveis de refrescs, amb un total d'1.200 euros, i per al "pícnic de personal" es van pagar per comensal 1'5 euros pels serveis d'entrepans, amb un total de 6.648 euros.



El contracte entre Valmor i Thematica per al Gran premi del 2009 va ascendir a un total de 398.220 euros pels serveis de catering per a llotges d'empresa, graderies flotants, vaixells de luxe i equip directiu de carrera.



El contracte entre ambdues empreses per al catering del 2008 va ascendir a un total de 540.000 euros, dels quals 182.000 corresponien a "despeses de logística i personal auxiliar", 288.000 euros a "despeses de menjar, beguda i elaboració" i 70.000 euros a "benefici industrial".

Compromís ha denunciat així mateix que la Fundació Jaume II El Just va pagar 56 factures a Thematica per 1,6 milions d'euros en menys de dos anys mitjançant contractes amb l'Administració.