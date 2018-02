Giuseppe Grezzi substitueix Julià Álvaro com a coportaveu de VerdsEquo en Compromís

L'exsecretari autonòmic de Medi Ambient, Julià Álvaro, deixa el càrrec de coportaveu de Compromís i és substituït pel regidor de Mobilitat en l'Ajuntament de València, Giuseppe Grezzi. Destituït fa dues setmanes del seu càrrec en la conselleria d'Elena Cebrián, Álvaro seguirà sent portaveu de VerdsEquo, però no compartirà veu amb els altres tres pilars de Compromís.

La comissió executiva de VerdsEquo del País Valencià ha reafirmat la seua aposta pel canvi de model impulsat pel Consell del Botànic, "cap a un model de desenvolupament sostenible, on projectes com el megacentre comercial i d'oci Puerto Mediterráneo de Paterna no tenen cabuda, per ser un projecte insostenible i depredador amb el territori, que perjudica el comerç local i posa en risc el paratge de la Mola, un dels pocs pulmons verds que queden en l'àrea metropolitana de València".

Dissabte passat, l'Assemblea General de VerdsEquo del País Valencià va aprovar la resolució política "Ecologia política per davant de tot" i va validar el relleu d'Álvaro en la secretaria autonòmica. Aquesta votació per un 71% dels assistents, després de l'abandó de la reunió dels partidaris d'Àlvaro, ratificava la confiança de la formació ecologista en el projecte de Compromís. Álvaro va forçar la situació en arribar a l'assemblea amb la intenció que d'aquesta no isquera resolució alguna.

La renúncia al càrrec de coportaveu portavocía en Compromís però no de VerdsEquo apunta a un escenari de fractura interna en l'organització entre el sector favorable a seguir en la coalició valencianista i el grup de Julià Àlvaro, que té el suport del líder estatal d'Equo, Juan López de Uralde, que s'inclina per l'acostament a Podemos.