La jutgessa justifica el registre del 'hacker' pro-referèndum per drogues i crim organitzat

La titular del jutjat d'Instrucció número 4 de Paterna va ordenar l'entrada i registre en l'habitatge del jove hacker de Burjassot el matí d'aquest divendres 22 amb un acte en el qual li imputa desobediència. Perquè la policia poguera entrar a l'habitatge, la magistrada ho va justificar amb els arguments de cerca de drogues i crim organitzat, segons fonts jurídiques.

La denúncia inicial naix de Comissaria General de la Policia Nacional, en concret de la Brigada de Delictes Telemàtics. Fins a vuit agents i el secretari judicial es van personar en la casa del jove hacker, de 21 anys d'edat, que resideix amb els seus pares i germà.

Además, declaraba que venían a buscar, entre otras cosas, sustancias ilegales e indicios de pertenencia a banda criminal, típico copy-paste. — d4n13l m0r4l35 (@GrenderG) 22 de septiembre de 2017

La Policia Nacional va prendre declaració al jove que, segons el seu advocat, s'ha negat a declarar. Els agents, afig el seu lletrat, li van arribar a preguntar si "treballa per a la Generalitat de Catalunya".

El jove havia publicat llistes de pàgines des d'on es podia accedir a webs amb informació sobre el referèndum. En el registre els policies es van confiscar de tres discos durs i el seu mòbil personal.

Por fin en casa. Ha sido todo digno de un país de pandereta. — d4n13l m0r4l35 (@GrenderG) 22 de septiembre de 2017

L'advocat defensor del jove afirma que no se li pot imputar un delicte de desobediència perquè ni és funcionari ni càrrec públic. "És un jove que ha reenviat adreces web de la consulta, com a tantes altres milers de persones", explica.

De moment el jove no ha sigut citat a declarar per la jutge. El seu advocat defensor estudia denunciar a la magistrada per la seua actuació. "Ha sigut un espectacle vergonyós", denuncia el lletrat.