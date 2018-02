La ganga de l’autopista que el Govern dubta d’alliberar: la concessionària de l’AP-7 guanya 472,8 milions en cinc anys

Mentre l’Estat assumirà les deficitàries radials de Madrid pel desastre econòmic que van suposar a les concessionàries privades, l’any que ve el Govern haurà de decidir si posa fi a la concessió a Abertis del tram de l’AP-7 entre Tarragona i València i l’AP-4 entre Sevilla i Cadis, que caduca al desembre del 2019 i que gestiona la seua filial Aumar. Aquestes dues autopistes són una de les joies de la corona del gegant espanyol de les carreteres i Aumar ja ha proposat prorrogar el servei a canvi d’unes inversions i millores en la xarxa de carreteres. I no és gens estrany, ja que els peatges d’aquestes carreteres, que tenen farts els veïns de les comarques de les Marines y el Baix Maestrat que no tenen una altra via que no siga de pagament per a viatjar a València o Alacant, han donat uns grans beneficis a la concessionària. De fet, entre els anys 2013 i 2017, Aumar va guanyar 472,8 milions d’euros després d’impostos, segons els comptes depositats en el Registre Mercantil. Uns resultats que han convertit Abertis en una peça més que abellidora per a multinacionals com Atlantis o el consorci ACS-Hochtief, que volen fer-se amb el seu control. A pesar que la concessió ha d’acabar al desembre del 2019 i que ja es va prorrogar l’extinció del contracte per decisió del Govern de José María Aznar, el Ministeri de Foment no ha aclarit si alliberarà aquesta via tan transitada i n’assumirà el manteniment. De fet, Aumar estaria encantada de continuar amb la concessió, ja que en els dos últims anys ha duplicat el seu benefici per la millora de l’economia, l’increment de turistes i la falta d’un corredor mediterrani ferroviari. És més, Abertis continua reclamant al Govern compensacions per la construcció de la CV-10, una autovia autonòmica que recorre l’interior de Castelló i que dóna servei al potent sector ceràmic que abans havia de passar pels seus peatges. Segons la concessionària, va reduir el volum de trànsit, però en els últims anys els beneficis no paren de créixer. Mentre el Govern de Mariano Rajoy es fa el ronsa i no aclareix si prorrogarà la concessió, l’executiu valencià ha demanat la fi de la concessió en favor de l’economia valenciana, que notaria una reducció important de costos pel fet d’estalviar-se els peatges, sobretot en els trams Alacant-Sueca i Sagunt Tarragona. Els municipis de la Costa Blanca (les comarques de les Marines i la Safor) fa anys que exigeixen la fi de la concessió i dels peatges.