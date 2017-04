La feria que no para: la fuerza del libro

Una de las constataciones de los últimos años es que las pequeñas editoriales valencianas se consolidan o, al menos, se mantienen y ofrecen productos de interés. Otro hecho remarcable es que algunos premios importantes han sido ganados por autores de otras latitudes del territorio lingüístico. Esta circunstancia no es ninguna novedad, pero lo que seguramente no es habitual es la cantidad y el valor de los autores galardonados. Así pues, por poner solo una muestra, los premios de Gandía recayeron en la poeta Dolors Miquel y en el narrador Ponç Puigdevall, y el premio de Alzira de ensayo en Jaume Subirana y el de novela en Lluís-Anton Baulenas. Una buena señal de fluidez para las relaciones literarias, no siempre fáciles, entre los distintos territorios de lengua catalana. La apuesta por las traducciones no disminuye y continúa la elección de nombres de peso –Leïla Slimani, Pierre Lemaitre, Giuseppe Catozzela, Axel Honneth y Louise Glück– e, incluso, la Companyia Hongaresa de Vapors ha iniciado el proyecto de traducir las novelas y los cuentos de temática valenciana de Blasco Ibáñez, siguiendo un poco la idea de Miquel Duran de València. El ensayo, que siempre ha sido el hermano pobre, últimamente se encuentra en un momento bastante positivo. Un hecho imprescindible para una cultura, ya que es uno de los trampolines de aportación de ideas que pueden ayudarla a crecer.

Finales de 2016

Antes de centrarnos en las novedades más recientes, sería razonable fijarnos en algunos nombres y títulos del último trimestre de 2016 que, en un papel anterior, “Asedio literario en otoño”, desconocía o di una visión desdibujada.

Per sempre (Lletra Impresa). Santiago Díaz i Cano es un narrador poco conocido, autor de Memòries d’un porc, un cóctel explosivo en el que destaca el erotismo y el humor a corazón abierto. Heredero de los narradores distantes estilo Pere Calders, pero multiplicado a la enésima potencia, sin que ello haga que los personajes pierdan su humanidad. Las cosas más inverosímiles aparecen tratadas con flagrante naturalidad. El nuevo libro, un crimen, es la chispa que pone en marcha una historia de humor negro y loco que repasa la historia familiar de los protagonistas. Uno de sus acicates es la estructura, concebida como un juego, ya que, para completar la lectura de la historia, el autor remite a referentes cruzados que se sitúan en los apéndices. En definitiva, una propuesta muy diferente en el panorama literario valenciano.

El clàssic del sud (Editorial Columna). Ahora la sorpresa proviene del sur del sur. Es el debut literario, muy interesante, del oriolano Rodrigo Mira. El protagonista ha perdido a sus amigos en un accidente, se va de casa y se refugia en el sur, en Elche, buscando respuestas y una vida más auténtica que le facilite superar el pasado. Su punto fuerte reside en la intensidad de la descripción lírica del paisaje, en la interacción entre naturaleza e individuo, en la captación interior de los personajes, del sentimiento de pérdida y de necesidad de anclaje, todo armado en un estilo bien personal.

Si ha nevat (Edicions Bromera). Paco Esteve i Beneito sitúa la acción también en Alicante, concretamente en los alrededores de la Sierra de Mariola, con los pozos de nieve como centro o testigo de los conflictos políticos y sociales desde el siglo xix hasta bien entrado el siglo xx. El otro eje clave y más innovador gira alrededor de un saludador, un curandero que diríamos ahora, porque proyecta todo un mundo mágico, pero alejado del que nos ha aportado la literatura americana. Un fluir maravilloso presentado a menudo como algo de lo más natural, con remedios sacados del entorno, adecuado a unos individuos que viven en una tierra seca y dura, poco dados al trascendentalismo, aunque juega con el misterio y la trascendencia. Al margen de otros aciertos, como la ambientación y el lenguaje, el gran acierto, repetimos, es haber sabido dar vida y forma expresiva al universo mágico que vivía la gente del sur, una empresa nada fácil.

El dia de demà (Edicions Bromera). Teresa Broseta domina los resortes de la literatura juvenil, pero en esta ocasión ha querido dar el salto al dominio de los adultos. Y se nota que es una primera prueba. A pesar de todo, cabe remarcar su voluntad de pintar la sociedad actual, atravesada por la crisis, la especulación, la soledad de los individuos... a través de un thriller situado en el barrio de Velluters, cuya recreación es seguramente su punto más valioso.

Europa al vol (Perifèric). Este es el último libro de viajes que publica Josep Piera. A diferencia de otros viajes, la mirada que nos ofrece el poeta de La Drova es más concisa, pero al mismo tiempo le permite ofrecernos un mosaico multicolor de la Europa que ha visitado –al menos una parte. Nos traslada a Zadar, Occitania, Moscú, San Petersburgo, Roma (va desde Gandía en un crucero felliniano delirante), Graz y Volos. Su estilo es marca de la casa: una prosa vivaz, irónica y punteada de tonalidades líricas.

Josep Piera. JESÚS CÍSCAR

Sobre l’alquímia de la vida. Conversa amb Xavier Vendrell (Onada Edicions). Parte del atractivo del libro creado por Joan Borja reside en su rareza entre nosotros: una entrevista a un científico, a un experto en genética. La otra parte proviene de los temas tratados, que no siempre son fáciles de digerir por un lector corriente, y en una conversación de este tipo los temas abstrusos se convierten en inteligibles y amenos. Por los ojos de los lectores pasan, entre otras cuestiones, temas de rabiosa actualidad: la ética en la manipulación embrionaria, la prevención de las enfermedades hereditarias, la aventura de la descodificación del DNA, la elección del sexo de los hijos, la intersexualidad, la clonación de los mamíferos...

Tavernàries (Edicions Bromera). Sin duda, el mejor libro de Manel Marí. Un libro que atrapa al lector. Un canto a los líquidos báquicos como queja de libertad, de afirmación, de osadía y vitalidad contra las inercias mentales y sociales. La espiral dionisíaca, como aspiraba Malcom Lowry, quizá roza la luz pura y la lucidez, pero es al fin un viaje al exceso que no oculta la angustia y los miedos. En el combate desigual que son los himnos tabernarios se aspira al equilibrio entre el sentido y el arrebato, sin embargo, como los versos dejan entrever, el espejismo de las sirenas líquidas hace asomarse al abismo. Bajo el elogio al chorro rojo del vino corre la agitación y la profundidad de las desazones humanas, guiadas por un control formal, diverso y múltiple, de gran altura.

Las novedades de 2017

Narrativa

Amics per sempre (Edicions Bromera). Con este título Lluís-Anton Baulenas ganó el Premi de Novel·la Ciutat d’Alzira. La historia nos transporta al 1992 para contraponer el sueño olímpico de Barcelona con la herida sangrante de la guerra de los Balcanes, ignorada al principio por los gobiernos y las instituciones internacionales. El optimismo de la ciudad choca con la crisis vital del protagonista que, después de la terrible experiencia del conflicto armado, regresa a Barcelona. La novela explora los contrastes y las contradicciones sociales y personales de una situación dramática, donde el amor y la amistad se convierten en muletas de salvación personal.

La vida és dura (Tres i Quatre). Ganadora del Premi Andròmina de Narrativa, la novela de Josep Franco es, desde Les potències de l’ànima , su obra más exitosa. La vida és dura nos enseña, a través de la mirada de un amigo, las peripecias vitales y artísticas de un pintor que alcanza la fama internacional y que, después de una crisis personal, se las pira y decide reiniciar su vida con un proyecto social en Colombia, donde es secuestrado por las FARC. La trama pivota sobre el esfuerzo de un pintor por encontrar un camino propio vital y expresivo. El periplo del artista está rodeado de las dificultades familiares, de los problemas del entorno y de la parafernalia que rodea al mundo del arte. Con una prosa ágil, irónica y, por momentos, soberbia, el narrador aporta observaciones y reflexiones sobre el contexto político y social, sobre el sentido de la creación y la pintura de Josep Claver, que aportan espesor a la trama principal.

La draga (Al revés). Esperança Camps logra crear una atmósfera turbia y de lluvia permanente, situada en una isla sin nombre y en un momento en el que el puerto realiza obras de dragado, para graduar, con un estilo fílmico, absorbente y cortante, una historia terrible con el objetivo de diseccionar una sociedad podrida, corrupta y con pocas vías de redención.

Esperança Camps. JESÚS CÍSCAR

Oh! Dietaris inèdits (Lletra Impresa). Joan Moncho (Gandía, 1951-2007) tuvo unos inicios como novelista prometedor gracias al dietario Oh! y al mundo maravilloso de Ducat d’ombres, pero su figura se diluyó en obras menores. Ahora, junto a la reedición de su breve dietario inicial, se publican las páginas supervivientes de los diversos dietarios que el autor de Gandía compuso a lo largo de su vida. Unas anotaciones, cinceladas con una prosa limpia y precisa, alejada de la exuberancia verbal de su novela más conocida, que focalizan la atención en la vida cotidiana, en el paisaje y los objetos próximos y en la reflexión sobre el estilo y la literatura.

La llum de les estrelles mortes (Edicions del Bullent). El poeta Josep Manuel Vidal con La llum de les estrelles mortes se adentra al ámbito de la narración. Sus relatos, empapados de lirismo e ironía, nos colocan ante situaciones que conducen a otro ámbito, sutilmente transfigurado. Un autobús que no va a ninguna parte, una grieta por la que se cuelan objetos, el inicio de una guerra… nos empujan a un estado que no se sabe muy bien si es sueño o la realidad convertida en una pesadilla irrevocable.

El tinent anglés (Llibres de la Drassana). El sociólogo y narrador Eduard Mira, con su tercera novela, continúa su periplo narrativo histórico. Las dos primeras, centradas en el siglo xi y xv, nos hacían viajar por Europa, desde Valencia, al menos en la segunda. Ahora, el autor nos transporta al tránsito entre los siglos xvii y xviii para recrear la Guerra de Sucesión valenciana desde una perspectiva europea. Como en otras ocasiones, el personaje, ambicioso por naturaleza y sin escrúpulos, hace de espía y, a través de aventuras e intrigas, sublevaciones y batallas, nos escenifica los vaivenes de la historia valenciana.

Poesía

Vinces (Jardins de Samarcanda). En este libro Vicent Alonso continúa y profundiza en las preocupaciones y la modulación que personalizaban En l’aspre vent del món. A partir de una vivencia, a penas sugerida, surge una voz reflexiva que proyecta el profundo poso humano que lo sustenta o que la memoria o la imaginación fermenta. La poesía de Alonso es una vía de conocimiento, y de goce estético, que trata de profundizar en lo vivido, pero también en la espera de disfrutar de todo lo que puede ser. Explora las profundidades de la fragilidad humana, pero también conoce la fuerza singular de esta fragilidad, para captar lo que puede ser dar en cada momento. La emoción de los poemas surge de una dicción vigorosa, intensa y concentrada, destilada con esfuerzo, y resulta, por ello, inquietante y de una humanidad extraordinaria.

Vicent Alonso. JESÚS CÍSCAR

Alguna cosa (Tres i Quatre). El poeta Rubén Luzón es, sin duda, el verso suelto de la poesía catalana en València. Apuesta fuerte por una lírica sin concesiones, donde la voluntad de exprimir y tensar las formas y el lenguaje juegan un papel nodular, voluntad que ha desaparecido en muchos de su promoción. La poesía de Luzón es una poesía exultante en imágenes y de sintaxis sinuosa y, aunque no es de conexión inmediata, busca la comunicación efectiva mediante los golpes que generan las analogías poéticas y los cortes que causan las emociones y las ideas. Una exuberancia verbal que en el presente libro es más controlada, pero que funciona con la misma eficacia de siempre.

Neutre (Edicions Bromera). La poeta Eva Baltasar, galardonada con el premio Ibn Jafadja de Alzira, que integra reflexión y tono confesional, compone Neutre sobre el eje del género, de la asunción de la propia sexualidad, de la percepción del mundo como un lugar difícil, debido a que las personas deben definirse como individuos en un hábitat social en función del género y del reconocimiento de la inseparabilidad entre el aspecto social y el personal.

Meduses (Onada Edicions). Manuel Roig concibe su poemario sobre diversos ejes: la nada cómoda relación del individuo con el presente, la evocación del pasado, el choque entre el mundo de los adultos y el de los niños, la cotidianidad y los estados de ánimos que genera la rutina y la relación con los hijos. Entre anécdotas, retales de recuerdo y reflexión y un estilo marcado por la narratividad y la espontaneidad, el autor configura la forma y la modulación del universo que quiere ofrecer al lector.

Traducciones

Recursos inhumans (Edicions Bromera). Pierre Lemaitre, uno de los grandes del género, sabe reconvertirse en cada nueva propuesta. Después de la magnífica Nos vemos allá arriba, el autor traza en la presente novela una historia extraordinaria: conjuga la psicología, la problemática social y la económica con la acción y la especulación detectivesca, llevada a cabo por un parado de larga duración, un ejecutivo de recursos humanos que, agotado por los abusos, decide pasar a la acción. Una vez comenzado el espectáculo, la narración es una auténtica dinamo, punteada con curvas y piruetas narrativas que mantienen la lectura en un sobresalto continuado. El estilo milimetrado, la densidad de ideas y los surfeos del protagonista para saltar los obstáculos mantienen al lector cogido del cuello hasta el final de la historia.

Una dolça cançó (Edicions Bromera). Leïla Slimani, la flamante ganadora del Premio Goncourt, nos ambienta esta historia en un París actual y trata de una niñera que se ve abocada, en un arrebato de locura, a asesinar a los niños a los que cuida. Con las cartas descubiertas, la autora despliega una crónica hipnótica, con las armas del thriller psicológico y la creación de climas. Desde un principio de infarto, con la descripción de la cotidianidad y el contexto social, la autora reconstruye con un crescendo bien graduado la trama con un final conocido, pero con una evolución inesperada.

El gran futur (Sembra Llibres). Giuseppe Catozzella, como en Correr hacia un sueño, toma como punto de partida hechos reales y traza la historia de un joven humilde, hijo de una familia humilde, que trabaja para una familia rica y que se verá impelido a moverse entre los terribles conflictos políticos y religiosos que sacuden buena parte de África. El joven deberá luchar entre la esperanza y el horror para combatir los objetivos a los que está adscrito. Una trágica historia, pero iluminadora, que explora con un estilo cautivador lo que se esconde detrás de la violencia que mancha el presente.

La idea del socialisme. Assaig d’una actualització (Institució Alfons el Magnànim). Axel Honneth, perteneciente a la segunda generación de la Escuela de Frankfurt y ya conocido por el lector valenciano por la traducción de alguna de sus obras, propone una relectura del tema. No es un manual para el activismo, es una reflexión para limpiar las costras históricas que paralizan la idea del socialismo para poder pensarlo de nuevo y hacer realmente útiles los términos de libertad, igualdad y solidaridad, así como la idea de democracia y pensar en el papel que pueden tener los actores sociales y el progreso en las sociedades complejas.

Nit fidel i virtuosa (Edicions del Buc). La escritora americana Louise Glück es una de las poetas más reconocidas internacionalmente. Por eso, es todo un acontecimiento que Núria Busquets y Edicions del Buc publiquen en valenciano uno de sus últimos libros. Sus poemas se convierten en escenarios morales para la exploración –a menudo autoexploración– con preguntas incómodas e íntimas sobre las diferentes situaciones que afectan a los humanos. Una mirada femenina que indaga en la culpa, los triunfos parciales, los fracasos, las ilusiones... con una gran capacidad para exhumar la fragilidad particular de las emociones humanas. Y lo hace con una lengua desnuda, pero intensa, que proyecta sobre los versos una fuerza extraordinaria.

Ensayo

L’arquitectura de la ficció. Claus per a escriure narrativa (Edicions Bromera ). Vicent Usó, que es uno de los narradores valencianos más potentes, ha elaborado una guía para orientar la escritura narrativa, resultado de su experiencia en un taller de escritura creativa. No es un manual convencional con cuatro orientaciones y cuatro recursos. Es una exploración hecha con rigor en la que el autor expone las inquietudes, las preguntas y las indagaciones que se plantea personalmente y, desde esta perspectiva, trata de orientar a los interesados en qué hay que preguntarse y cómo intentar resolver los engranajes necesarios para conducir la narración por el camino deseado. La lectura del libro es un viaje a la pasión de la literatura, a través de un abanico enorme de referencias y pasajes de libros.

Encara no és tard. Claus per a entendre i aturar el canvi climàtic (Edicions Bromera ). Cada vez es más obvio que el calentamiento global cae sobre los ciudadanos como una losa implacable. A pesar de todo, el conocimiento que tenemos de ello aún es muy parcial. Desde esta perspectiva, Andreu Escrivà ensaya el problema del cambio climático desde una óptica integral e innovadora, e incorpora campos del saber que se han tenido muy poco en cuenta, como la psicología, la comunicación o el arte. Además, considera que no se debe trabajar con soluciones únicas, sino que en cada nueva situación se deben realizar las preguntas adecuadas para buscar la respuesta más idónea.

Una pàtria prestada. Lectures de fragilitat en la literatura catalana (Publicacions de la Universitat de València ) La ensayista y traductora eslovena Simona Škrabec, buena conocedora de la literatura europea, analiza en este estudio la forma en que la identidad catalana a lo largo del siglo xx ha resurgido de las cenizas con fuerzas renovadas. Con el final del franquismo, se acabaron de dibujar los rasgos definitorios de un pueblo cuya fortaleza es su capacidad de gestionar las pérdidas y de admitir su fragilidad. Este libro se propone mostrar la importancia de la literatura para cohesionar una sociedad sin eludir las cuestiones más difíciles. Una mirada que va más allá de nuestro caso y se inscribe en la reflexión en torno a la formación de las identidades en Europa para dejar entrever la densa red de conexiones entre la política y la cultura.

País Valencià avui i demà (Balandra Edicions ). Hace ocho años Jordi Muñoz coordinó Ara, País Valencià. Reflexions i experiències d’una generació que ve , donde un puñado de jóvenes hablaban desde la inquietud de la disolución del territorio y de la identidad del País Valenciano. Hoy, con algunos de los mismos colaboradores y nuevas incorporaciones, el coordinador anima a renovar la reflexión colectiva del País desde diversas miradas –veintiuna, en total– que ofrecen un amplio abanico de sugerencias, ya que hay participantes que colaboran con el gobierno actual, mientras que otros miran la circunstancia desde una óptica más crítica. El resultado final es atractivo, ya que, a pesar de que la herencia del PP es nefasta, el cambio, por limitado que sea, permite imaginar miradas y nuevos caminos para transformar el yermo actual.

A l’ombra del temps (Pruna Llibres ). El artista Sebastià Carratalà recopila en este volumen una selección de los trabajos que ha publicado en los últimos años, en el que analiza cuadros, hechos naturales, experimentos y toda clase de experiencias llevados a cabo a lo largo de la historia. A menudo, a partir de detalles implícitos o secundarios, trata de comprender la época en la que aparecieron y como unos hechos poco valorados u ocultos se han convertido en artísticos o populares. Los momentos más exitosos y personales son aquellos en los que el autor esgrime sus conocimientos teóricos y artísticos para iluminar el tema que lleva entre manos.

Trenta anys, trenta mirades (Edicions 96). Para conmemorar los treinta años de la declaración de la Albufera como parque natural, Vicent Llorens y Bosco Dies han entrevistado a 30 personalidades –ecologistas, ingenieros, agricultores, pescadores, cazadores...– que se han caracterizado por luchar por la conservación y la mejora de la Albufera, que se encuentra siempre en estado de alerta por los graves problemas que la han asediado y la asedian. La lectura nos aporta una exposición de las mejoras que se han producido y de las incógnitas y de los muchos retos que hay que superar para alcanzar un estado idóneo para la buena marcha de la Albufera.

Literatura juvenil

El triangle rosa ( Edicions Bromera ). En esta ocasión Silvestre Vilaplana deja de lado la intriga y el misterio y se sumerge en un tema candente y clave en la etapa de formación y escolar de los jóvenes que perturba los valores rutinarios de mucha gente. El autor le saca mucho rédito, porque sabe dibujar un caso vivo y cercano: un viaje interior de autoafirmación para superar la culpa y el miedo.

Parlem d’amor. Tu tries (Edicions 96). La autora Anna Oliver Borràs crea una historia de pareja con el objetivo de que el lector vea a las claras situaciones discriminatorias y de opresión de género. La singularidad de la propuesta reside en que, conforme avanza la trama, el lector puede elegir entre diversas opciones con consecuencias contrapuestas, de la misma manera que la protagonista, que deberá escoger qué tipo de relación quiere establecer con su compañero.

Pell de seda (Edicions del Bullent ). Vicent Sanhermelando imagina un viaje al pasado, en la Valencia convulsa de principios del siglo xv , donde la protagonista, sobrina del gobernador, conoce a un joven en el taller de seda que posee la familia de él. A pesar de que ella está comprometida, entre los dos jóvenes surgirá un amor tan intenso como imposible, puesto que sus familias pertenecen a bandos enfrentados en la lucha por el control del poder de la ciudad. Un crimen inesperado pondrá a prueba el vínculo entre los enamorados.

Clásicos

Joan Fuster per a ociosos ( Sembra Llibres ). Xavier Aliaga lleva a cabo en esta breve antología una propuesta diferente: una elección no de artículos, sino de fragmentos, de cápsulas expresivas, en las que el lector comprobará la lucidez y la capacidad argumental, el verbo lacerante y el rigor, el escepticismo militante y el dominio preciso del idioma del ensayista y poeta Joan Fuster. El libro, ilustrado por Aitana Carrasco Inglés, ofrece una visión integrada en la que el lector encontrará: literatura, fútbol, creación, fiestas, lengua, rock, poesía, país, juventud, pintura, filosofía o, por supuesto, política.

Poesies i proses valencianes de Teodor Llorente (Institució Alfons el Magnànim ). Edición a cargo de Rafel Roca. Esta edición modernizada de sus poesías y prosas –20 en total– trata de poner al alcance de los no iniciados la obra de Teodor Llorente, uno de los padres de la Renaixença valenciano y uno de los personajes más influyentes de su tiempo. La poesía de Teodor Llorente, aunque esté marcada en parte por las convenciones de los juegos florales, ofrece una diversidad de aspectos (intimismo, poesía paisajística, costumbrismo, temas populares...) que, gracias a su gusto lingüístico y sensibilidad literaria, permiten que una porción de sus poemas puedan aún hacer vibrar al lector actual.