Llibertat, Igualtat i Fraternitat, les "magues de gener", recorren València malgrat l'intent de boicot dels ultres

En un matí fred i assolellat, la cavalcada de les Magues de Gener ha aportat una bona dosi de calor i de color aquest diumenge als carrers del centre de València, enmig d'un ambient festiu i sense que es registraren incidents.

L'amenaça de l'extrema dreta de rebentar l'acte, difosa per la xarxes socials en els dies previs, s'ha concretat en les xiulades d'un grup d'ultres que han exhibit banderes espanyoles. Entre ells es trobava el dirigent d'Espanya 2000 José Luis Roberto.

El grup d'ultres que ha tractat de rebentar l'acte, amb banderes españyoles.

El desplegament policial ha dissuadit els extremistes de convertir, com havien anticipat, aquesta cavalcada en objecte d'agressions com les ocorregudes en la manifestació del passat 9 d'Octubre, per les quals estan imputats 17 ultres.

La cavalcada, que rememora la celebrada el 1937 quan València va ser capital de la República, ha recorregut el trajecte entre la plaça d'Alfons el Magnànim i l'Ajuntament, on Xelo Sánchez, Maria Escalona i Laura Belenguer, les tres dones que encarnaven a la Llibertat, la Igualtat i la Fraternitat, s'han dirigit als assistents des de la balconada acompanyades per l'alcalde de València, Joan Ribó.

En una pancarta col·locada enfront de l'edifici consistorial podia llegir-se. "80 anys després, Llíria saluda la Festa de la Infantesa". Al·ludia a la iniciativa recuperada per la veterana entitat cultural Societat Coral el Micalet d'organitzar, com ja es va fer en la República, entre finals de desembre i la celebració de la cavalcada -que en suposa el tancament-, un cicle d'actes dirigits als més xicotets per a difondre "l'alegria, l'amor, l'esperança, la cultura i la diversió".

Pancarta que recorda els 80 anys de la Festa de la Infantesa.

Amb la participació de diverses batucades, formacions de ball, gegants i cabuts i grups d'animació, uns quants milers de persones han acudit a veure el pas de la cavalcada pel centre de la ciutat. En el seu transcurs s'han repartit regals a les xiquetes i xiquets.

Les Magues de Gener, que han fet el recorregut en un cotxe de cavalls i que simbolitzen els tres "grans valors de la humanitat", han sigut encarnades enguany per tres activistes del feminisme, l'acció humanitària i el moviment veïnal.

La desfilada al seu pas pel carrer de la Pau.

Malgrat que els organitzadors, que han centrat la Festa de la Infantesa d'aquesta edició en l'ecologisme, han insistit que es tracta de "una iniciativa històrica i constructiva", sense cap pretensió polèmica, la dreta valenciana la va rebutjar amb virulència des d'un primer moment.