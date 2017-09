La manifestació per un finançament autonòmic just es retarda al 18 de novembre

La manifestació no serà el 28 d'octubre sinó el 18 de novembre. La gran mobilització ciutadana que, convocada pels sindicats UGT i CCOO, pretén fer sentir la veu dels valencians per a exigir un finançament autonòmic just es retardarà uns dies per a donar temps al fet que s'intensifique la campanya preparatòria i les forces polítiques aproven mocions de suport a la convocatòria en els ajuntaments.

Així s'ha valorat aquest dimecres en una reunió de les centrals convocants amb representants dels partits que recolzen la manifestació. Una marxa de la qual es va despenjar el PP, malgrat les crides a mantenir una acció unitària realitzades des de l'àmbit polític i institucional. La negativa dels populars a participar va fer que la patronal CEV signara un manifest sobre l'assumpte però tampoc convocara.



La manifestació, que ara serà el 18 de novembre, i que s'ha anat allunyant a poc a poc de l'entorn del 9 d'Octubre, com es pretenia al principi, per a allunyar-la de les tensions que genera el conflicte pel referèndum a Catalunya, reivindicarà un canvi de sistema de finançament, "més just per als valencians", que tal com reconeixen els experts llastra la prestació d'uns serveis públics adequats en sanitat, educació o benestar social i en la línia dels que reben els ciutadans d'altres comunitats autònomes.



Un major nivell d'inversions via pressuposats generals de l'Estat, "amb especial incidència en algunes tan prioritàries com el Corredor Mediterrani; així com un reconeixement del deute històric, són unes altres de les reivindicacions que arreplega la convocatòria. Es tracta d'una crida que "no va contra ningú, sinó que afecta tothom, independentment de la ideologia que tinga cadascú, ja que és una demanda objectiva", van argumentar els secretaris generals d'UGT i CCOO del País Valencià, Ismael Sáez i Arturo León, quan van presentar públicament la iniciativa.