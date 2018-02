Els ecologistes exigeixen un cabal ecològic d'aigua per a la Marjal dels Moros

Amb motiu del Dia Mundial de les Zones Humides, este dissabte, 3 de febrer, Acció Ecologista-Agró ha convocat, amb el suport de SEO/BirdLife i la Societat Valenciana d'Ornitologia (SVO), una marxa reivindicativa per la Marjal dels Moros. La protesta ha reunit a més de 70 participants, que han exigit a les administracions públiques implicades en la seua gestió un cabal ecològic mínim per a evitar nous incendis i assegurar la recuperació d'este aiguamoll. La Marjal dels Moros està inclosa en el Catàleg de Zones Humides de la Comunitat Valenciana i en la Xarxa Natura 2000 però, com la majoria d'aiguamolls valencians, no disposa d'assignació oficial d'aigua.

"Volem aigua per a la marjal! Socarrats per la gestió, cremats amb l'administració!". Este era el lema de la pancarta que ha encapçalat este matí la marxa reivindicativa que ha recorregut la Marjal dels Moros. La protesta, organitzada per Acció Ecologista-Agró, SEO/BirdLife i la Societat Valenciana d'Ornitologia (SVO) amb motiu del Dia Mundial de les Zones Humides, ha congregat a més de 70 participants, que portaven poals i garrafes d'aigua per a denunciar que les administracions públiques implicades en la seua gestió encara no li han assignat un cabal ecològic mínim.

Com han pogut constatar els manifestants durant la marxa, pràcticament tota la marjal es va cremar el passat 4 de gener, ja que per la falta d'aigua la major part d'este aiguamoll estava sec. Tanmateix, les zones que estaven inundades es van salvar del foc. Per tant, si la marjal haguera tingut un cabal ecològic, tal i com marca la Llei d'Aigües i la Directiva Mar de l'Aigua, l'incendi no haguera sigut tan greu. Per este motiu, des d'AE-Agró, SEO/BirdLife i l'SVO exigim a la Generalitat Valenciana, la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX), la Direcció General de Costes i els ajuntament de Sagunt i Puçol que arriben a un acord per a dotar d'aigua de qualitat a la Marjal dels Moros.

Actualment existixen excedents de reg agrícola, com és el cas de la Séquia de Moncada, que van a parar a la mar en lloc d'anar a la marjal. O com els de la Séquia de Gausa, que es va desconnectar dels Moros quan es va construir el Parc Sagunt. Només cal voluntat política per a portar aigua en quantitat i de qualitat a este aiguamoll, que forma part del Catàleg de Zones Humides de la Comunitat Valenciana i de la Xarxa Natura 2000.

Més i millor gestió

Durant la marxa reivindicativa també s'ha demanat més i millor gestió d'este espai protegit, on les administracions implicades són incapaces d'arribar a acords per a solucionar problemes com la manca d'aigua, l'erosió litoral, l'acumulació de residus en séquies i canals, les molèsties a l'avifauna que ocasionen les avionetes, la presió dels polígons industrials que l'envolten... En este sentit, des de les entitats convocants de la protesta de hui considerem imprescindible la creació d'un òrgan de gestió amb totes les administracions implicades i amb una participació pública real.

“Volem un pla de gestió plurianual de la Marjal dels Moros. I també un punt d'informació, ja siga físic o virtual, on es publiquen periòdicament dades com els nivells i la qualitat de l'aigua, el cens d'aus i altres espècies de fauna, també de flora, el nombre de visitants...”, han explicat els ecologistas. Finalment, “exigim un programa de compensacions ambientals, ja que les empreses del teixit industrial que envolta la marjal han de responsabilitzar-se pels impactes que generen en esta zona humida i aportar recursos per a conservar este xicotet però meravellós aiguamoll”.