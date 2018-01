Iberdrola encara no ha comunicat a Europa la prolongació de la vida de la nuclear de Cofrents, a pesar d’haver-ho anunciat

“Fins hui, la Comissió no ha rebut cap comunicació de conformitat amb l’article 41 del Tractat Ereutosi sobre la intenció d’operar la planta més enllà de la seua vida útil original”.

Això diu una part de la resposta enviada pel director europeu d’Energia Nuclear, Seguretat i ITER, Massimo Garribba, a la portaveu d’Esquerra Unida (EU) en el Parlament Europeu, Marina Albiol, arran d’haver-li preguntat aquesta per la informació que manegen les autoritats europees sobre la construcció d’un magatzem de residus nuclears en la central de Cofrents i sobre la prolongació de la seua vida útil, deixada entreveure públicament nombroses vegades pels responsables de la instal·lació.

En la seua carta, Garribba informa que “si les inversions relacionades amb l’operació a llarg termini de la planta compliren els criteris en termes de tipus i grandària establida pel Reglament (Ereutosi) núm. 2587/1999 del Consell, la comunicació a la Comissió de conformitat amb l’article 41 del Tractat Ereutosi seria obligatòria”.

Sobre això, adverteix que prendran “les mesures legals necessàries contra els estats membres que no complisquen els nous requisits”.

El director europeu d’Energia Nuclear afig que “la solidesa de les centrals nuclears de la Unió Europea (UE) per als esdeveniments externs, inclosa la planta de Cofrents, s’ha millorat com a resultat de les proves de resistència de la UE dutes a terme en resposta a l’accident de Fukushima”.

Tanmateix, recorda que “un informe d’estat actualitzat de cada país participant, incloent-hi Espanya en l’aplicació de les recomanacions de proves d’estrés, s’espera per al final del 2017”.

Sobre això, Albiol ha denunciat que “els responsables de la central nuclear de Cofrents, propietat d’Iberdrola, estan incomplint el tractat europeu Euratom de la Comunitat Europea de l’Energia Atòmica, per no haver comunicat a la Comissió la construcció d’un magatzem individualitzat temporal de residus nuclears que operarà a partir del 2021”, any que coincideix amb el de finalització de l’autorització per a funcionar i molt pròxim al del final de la seua vida útil, el 2024, però que la companyia pretén prolongar.

Per a Albiol, es tracta de “una mostra d’irresponsabilitat perillosa”. Segons l’eurodiputada, “si la direcció de Cofrents o els responsables ministerials no són capaços de complir els tràmits dels tractats que han signat, per quina raó podem confiar en el seu criteri a l’hora de decidir si la central pot continuar en marxa o no?”.

La carta ha arribat, a més, en un moment en què s’acaba de conéixer que la planta ha tornat a parar l’activitat perquè torna a estar avariada: “només un mes després de posar-se en marxa després d’haver estat parada durant 75 dies per una reparació, la central torna a tenir una avaria que la manté inactiva”.

Albiol ha comentat que en 10 mesos ha tingut 8 incidents, a banda de les avaries principals que l’han mantinguda inactiva: “Ens sembla més que preocupant que davant del que pareixen signes de fatiga de la infraestructura després de més de 30 anys de funcionament, els seus responsables es plantegen que encara continue funcionant més enllà del 2024”.

Amplien el termini per a la petició de la pròrroga

La central nuclear de Cofrents s’aproxima al final de la seua vida útil. Aquest centre genera un terç de l’electricitat consumida a la Comunitat Valenciana i la possibilitat de la prolongació de la seua vida útil genera conflicte, emmarcat a més en el debat sobre l’energia nuclear. Un debat que posa en risc interessos econòmics i de les grans empreses que operen en el sector.

El director de la central, Tomás Lozano, va comparéixer el mes de juliol passat en les Corts valencianes a petició del PSPV-PSOE i Compromís –amb el suport de Podem– per a donar compte de la construcció del magatzem esmentat.

El director va insistir en el fet que la construcció del magatzem és necessària i independent del procés de continuïtat. Pel que fa a la possibilitat d’allargar la vida útil del centre, va assenyalar que és un debat polític en què ni la central ni Iberdrola entraran, encara que va considerar que l’energia nuclear és “necessària” per a “la transició del model energètic”.

Per la seua banda, el Ministeri d’Energia va comunicar aqueix mateix mes l’ordre per la qual concedeix més temps a la central de Cofrents –també a la de Trillo i Ascó– per a renovar els seus permisos. Si no s’haguera produït la modificació, Iberdrola hauria d’haver sol·licitat la renovació el 2018. Ara es podrà retardar fins al 2020.