Un llibre equipara la perillositat de Fukushima amb la nuclear valenciana de Cofrents en cas de terratrémol

“No s’ha d’oblidar que la central nuclear de Cofrents s’ha edificat en una de les zones sísmicament més actives de les terres valencianes, on encara està l’últim dels volcans que continua actiu”. Amb aquesta afirmació tan preocupant, el sociòleg Francesc J. Hernández i l’activista Raquel Montón intenten explicar en el seu llibre Txernòbil, Fukushima i la central nuclear de Cofrents (2017, Institució Alfons el Magnànim) que el risc zero no existeix mai quan es tracta d’energia nuclear. I més quan els reactors accidentats al Japó són exactament el mateix model que el de la planta instal·lada en el municipi valencià.

Els danys al Japó són encara incalculables i el dany causat a la població no s’acabarà de conéixer fins d’ací a uns anys després del terratrémol i el tsunami que van fer saltar enlaire la central nuclear de Fukushima. L’obra no pretén ser alarmista, però sí que avisar que la tecnologia no és innòcua i que en el cas que la zona de l’interior de València experimentara un tremolor –per exemple com el de Llorca– caldria estar molt alerta.

El llibre desgrana d’una manera bastant didàctica com i per què es van produir els accidents al Japó i a Rússia i els compara amb la situació tecnològica de les centrals espanyoles. “Temps després d’haver-se fet les proves de resistència de les centrals nuclears espanyoles el 2011 després de la catàstrofe de Fukushima van aparéixer tres problemes particularment greus en les centrals dissenyades per General Electric –del mateix tipus BWR que els reactors fosos en la planta del Japó– com són les de Garoña i Cofrents”.

Els experts asseguren que aquest tipus de tecnologia aplicada a Espanya té un “taló d’Aquil·les”. I és que els reactors BWR “tenen dispositius que no compleixen la seua funció”, “els dispositius de refrigeració del nucli, siga el d’absorció o el de vent, podrien no funcionar en cas d’avaria greu” i “els generadors dièsel poden no funcionar en cas d’avaria greu”, apunta el professor Francesc J. Hernández. Com va passar en la planta japonesa.

Per la seua banda, Raquel Montón (responsable de la campanya antinuclear de Greenpeace) critica algunes “deficiències” en la central de Cofrents a pesar de l’accident de Fukushima. “La cultura de seguretat no ha millorat molt. El ple del Consell de Seguretat Nuclear ha acordat emetre una advertència al titular de la CN de Cofrents per haver mantingut una conducta inadequada d’un representant del titular que va menysprear i va interferir en els treballs de l’organisme regulador”, revela. A més, apunta, “no s’han complit tots els requeriments derivats de les proves de resistència a conseqüència de l’accident nuclear de Fukushima”.