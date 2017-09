Cap de setmana plagat d'actes i talls de carrers amb epicentre en els mercats i la plaça de l'Ajuntament

Els mercats municipals i la mobilitat sostenible seran els protagonistes aquest cap de setmana amb multitud d'activitats lúdiques, culturals i educatives que prendran els carrers de València, amb especial afecció en la plaça de l'Ajuntament.

En aquest sentit, aquest mateix divendres a les 20.00 hores tindrà lloc l'acte inaugural del Bonic/aFest en l'edifici Veles e Vents, amb un concert gratuït (fins a completar aforament). L'espai Amstel Arts serà l'escenari per a l'espectacle Melodia de sabors, realitzat en col·laboració amb el grup valencià+Percussió.

Una divertida proposta en la qual fruites, verdures i productes de mercat s'uneixen a tradicionals instruments per a recrear els ritmes, tempos i cadències del tràfec, l'alegria i la vida d'un dia de mercat.

Ja el dissabte, arrancarà la programació oficial que tindrà lloc simultàniament en 14 mercats municipals i que comptarà amb prop de 40 propostes d'accés lliure.

La gastronomia estarà present des de les 14.00 hores amb paelles populars en els Mercats de Benimàmet i Natzaret. A partir de les 20.00 hores arrancarà la vetlada en la resta, on les parades participants oferiran tapes elaborades amb la seua matèria primera i els seus productes frescos.

I no-res combina millor amb la gastronomia que la cultura. El programa d'enguany es compon de prop de quaranta activitats amb la música com a ingredient principal, amb un total de 21 propostes.

Fira de la Mobilitat

D'altra banda, la plaça de l'Ajuntament acollirà aquest cap de setmana una nova edició de la Fira de la Mobilitat amb el propòsit de promoure entre la ciutadania el coneixement de les noves alternatives de mobilitat sostenible que existeixen.

Organitzada per la Regidoria de Mobilitat Sostenible de l'Ajuntament i emmarcada dins de les activitats programades per a la Setmana Europea de la Mobilitat, ha cercat renovar en aquesta edició el concepte de la seua fira cap a un model nou on el públic assistent podrà interactuar amb aquests vehicles en dos circuits de prova.

La Fira de la Mobilitat se celebrarà en la plaça del Ajuntament de València. Serà totalment gratuïta i oberta al públic i l'horari de celebració serà d'11.00

a 14.30 hores i de 17.00 a 20.30 hores.

Com es va anunciar en la presentació de la Setmana de la Mobilitat, en la jornada de dissabte es garantirà l'accés a l'entorn del Mercat Central també per la plaça de l'Ajuntament, a través d'un passadís habilitat, perquè tall de tràfic en la plaça serà parcial. El diumenge la plaça quedarà totalment tancada tal com succeeix l'últim diumenge de cada mes.

Aquest aspecte, unit als corts parcials de la plaça que es repetiran divendres 22 i dissabte 23, ha provocat malestar entre els comerciants del centre.

Marxa ciclista pel tancament del túnel de Pérez Galdós

D'altra banda, el col·lectiu Fóra Túnel ha convocat a la ciutadania aquest dissabte 16 de setembre a pedalejar en una marxa ciclista pels voltants del túnel de Pérez Galdós.

La concentració de bicicletes serà a les 10.30 hores en el Mercat d'Abastos (C/ Alberic) i partirà a les 11.00 hores per a reivindicar la necessitat de reduir el tràfic motoritzat i millorar les condicions ambientals en les Av. Pérez Galdós i Giorgeta.

La bicicletada conclourà a les 11.30 hores amb un esmorzar de pa i porta en la cantonada de C/Conca amb Av. Pérez Galdós i amb tallers que visibilicen la contaminació que respiren els veïns d'aquestes avingudes.

Aquest diumenge, Dia de la Bicicleta

Per a finalitzar aquest carrusel d'activitats, el diumenge tindrà lloc el Dia de la Bicicleta en una trobada que compta amb una participació prevista superior a les 10.000 persones.



L'acte, que s'ha convertit en una de les principals manifestacions de l'esport popular a València, compta amb una important dimensió solidària, ja que es realitzarà en suport d'Asiem i l'ONZE.

Amb un nou recorregut, que serà d'aproximadament 7,5 quilòmetres, la trobada començarà a les 10.00 hores del matí en el Passeig de l'Albereda, i continuarà per la plaça de Saragossa, el Pont d'Aragó, Gran Via Marquès del Túria, carrer de Russafa, Glorieta, carrers de la Pau, Sant Vicent, plaça de l'Ajuntament, Xàtiva i Guillem de Castro. Seguirà per la marginal dreta, per Blanqueries, per a creuar novament el riu pel pont del Real i tornar finalment a l'Albereda.