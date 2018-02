A València es posen menys multes de trànsit amb l'Ajuntamnet d'esquerres, però se'n cobren més

L'Ajuntament de València ha incrementat substancialment l'eficàcia en el cobrament de multes de trànsit que imposa la Policia Local des que està governat per l'esquerra.

Així es desprèn de les dades facilitades per la Regidoria d'Hisenda, segons les quals, durant l'any passat els agents van posar sancions per valor de 18 milions d'euros (50.000 euros al dia), la qual cosa suposa un increment del 14,6% pel que fa a l'any passat.

Malgrat l'augment, la xifra està lluny de les quantitats dels últims anys de govern del PP: per exemple, el 2014 es van posar multes per valor de 23,4 milions d'euros, el 2013 per valor de 25,7 milions i el 2012 per valor de 29,4 milions.

Malgrat aquestes importants quantitats, històricament el Consistori no ha aconseguit recaptar més d'un 30% de les denúncies imposades. No obstant això, en els últims dos anys aquest percentatge s'ha disparat fins al 78% d'ingressos de l'any passat.

Així, dels 18 milions d'euros posats en multes el 2017, el Consistori ja ha aconseguit recaptar 14,2 milions d'euros.

Sobre aquest tema, el regidor d'Hisenda, Ramón Vilar, ha explicat que "l'augment es deu principalment a la millora en la gestió i a l'increment de les possibilitats que es donen als ciutadans pel que fa a les formes de pagament".

Així, a la possibilitat de pagar-les en els caixers automàtics de les entitats bancàries o amb targeta de crèdit, s'ha sumat l'opció del pagament des del telèfon mòbil, mitjançant l'aplicació 'MultaPay València', o des de la pàgina web de l'Ajuntament, la qual cosa evita al ciutadà el desplaçament.

D'altra banda, l'Ajuntament té pendents de cobrament sanciones per valor de 52,9 milions d'euros des de l'any 2010, degut entre altres motius a veïns de fora d'altres localitats que són sancionats a València.

En aquest sentit, l'Ajuntament va signar l'any passat un conveni per a possibilitar el cobrament de multes de trànsit i ORA a persones amb comptes bancaris fóra de la ciutat subscrit amb l'Institut Valencià d'Administració Tributària (IVAT) el que ha possibilitat fins al moment, fruit d'aquesta col·laboració, el cobrament de 2,3 milions d'euros com a conseqüència d'embargaments.

Pel que fa als principals de les sancions, fonts policials han informat que més del 50% corresponen a estacionaments indeguts en passejos i zones per als vianants, en el carril bus i en voreres. Segueixen a major distancia els aparcaments en doble fila.