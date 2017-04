Aquests són els primers directors de parcs naturals valencians que no han sigut triats a dit

La consellera de Medi ambient, Elena Cebrián, ha afirmat aquest dimarts que amb els directors/es-conservadors/es dels parcs naturals s'ha iniciat una nova etapa de la gestió dels espais protegits.

Segons han recordat fonts d'aquest departament, en l'etapa dels anteriors governs del PP aquests càrrecs es nomenaven a dit, ja que estaven considerats com a personal de confiança independentment de la capacitació tècnica de cadascun.

Amb la culminació del procés selectiu es compleix un primer objectiu ja que es consolida la dignificació i professionalització de la figura de director/a-conservador/a de parc natural de la Generalitat Valenciana, ha assenyalat la consellera en l'obertura de la primera trobada de treball amb els nous gestors dels 22 parcs naturals de la Comunitat Valenciana.

La consellera ha subratllat els problemes de caràcter legislatiu (com la modificació de la Llei d'Espais Naturals Protegits) i administratiu que ha sigut necessari afrontar per a revertir la situació de partida i dignificar la gestió d'aquests espais.

La reunió s'ha celebrat aquest dimarts en el Centre per a la Recerca i Experimentació Forestal (CIEF), seu del banc de llavors de la Generalitat.

Al costat del secretari autonòmic Julià Álvaro i els directors generals de Medi Natural i Prevenció d'Incendis, Antoni Marzo i Delia Álvarez, Cebrián ha apuntat les línies estratègiques en la nova política de conservació dels espais naturals protegits, de la qual són part activa els directors i directores de parcs.

La nova política de gestió dels espais naturals es basarà en la planificació estratègica, potenciarà la gestió activa de la conservació de la naturalesa i una participació social efectiva, comptant amb les juntes rectores, que reflecteixen l'entorn social, i amb altres administracions com les locals i les confederacions hidrogràfiques.

Així mateix, es fomentaran les activitats d'ús públic i es plantejaran les col·laboracions necessàries per a afavorir la recerca en aquests espais i des d'ells; per a aprofitar les oportunitats que ofereixen els parcs de promoció i desenvolupament econòmic i local, amb la finalitat d'evitar el despoblament de l'interior i com a actiu turístic, i per a potenciar l'educació ambiental.

Tot això, tenint sempre present el paper primordial de conservació i protecció de la naturalesa, ha subratllat la consellera, i el paper que han de jugar els ecosistemes més valuosos en el benestar i la qualitat de vida de la societat valenciana i en la lluita contra el canvi climàtic.

En la reunió també s'ha incidit en la necessària renovació de bona part dels plans de prevenció d'incendis dels parcs naturals en complir els 10 anys de vigència; així com en la conveniència d'abordar línies de treball relacionades amb la custòdia i governança del territori.

La provisió de les places de director/a-conservador/a de parc natural es va iniciar el 2016, i se n'han cobert set per funcionaris de la Generalitat en comissió de servei o adscripció provisional, i cinc a través de la borsa de treball de Funció Pública.

Els directors són els següents: Antonio Ballester (Parc del Túria i la Pobla de Sant Miquel), José Vicente Escobar (Serra d'Espadàierra), Miquel Ibáñez (Penyagolosa i Tinença de Benifassà), Francisco Martínez (Llacunes de La Mata-Torrevella, Salines de Santa Pola i El Fondo), Susana Rodrigo (Serra Calderona), Paloma Mateache (Albufera), Salva Palop (Font Roja i Serra de Mariola), Aurora Quero (Prat de Cabanes i Serra d'Irta), José Ramón Viejo (Serra Gelada i Penyal d'Ifac), Joseba Rodríguez (Montgó i Marjal de Pego-Oliva), Teresa Camps (Falçs del Cabriel i Xera-Sot de Xera). El nomenament de la responsable de Columbretes està en tràmits i es farà efectiu en breu.