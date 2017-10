Un miler de persones criden a València al diàleg polític entre Catalunya i Espanya

Un miler de persones s’han concentrat a partir de les 12 del matí a la plaça de l’Ajuntament de València per reclamar diàleg entre el Govern d’Espanya i la Generalitat de Catalunya. Els assistents, que hi han acudit vestits amb roba blanca sota el lema “Parlem? ¿Hablamos?”, han demanat una solució pacífica a la situació que viu Catalunya després de l’anunci d’una declaració unilateral d’independència i les càrregues policials contra el referèndum de l’1 d’octubre.

Els manifestants, que s’han convocat per les xarxes socials, han cridat els polítics a asseure’s a la taula i han mostrat pancartes i banderes blanques per la pau i contra la “repressió policial”. Mireia, una jove estudiant de València, ha explicat que “els polítics han de dialogar i evitar més casos de violència com els de diumenge passat”. “Els paguem perquè donen solucions democràtiques, no perquè es llancen envits que estan crispant la societat”, ha sentenciat.

Concentración Parlem? en València,

Martín, un professor universitari que hi ha acudit amb el seu nét Mario, ha mostrat “preocupació” per l’encabotament del Govern de Mariano Rajoy i el Govern de Carles Puigdemont a “tesar la corda”. “Aquesta situació només se solucionarà satisfactòriament seient a la taula i cedint ambdues parts”, ha afirmat.

Els assistents a la concentració, on s’ha trencat el silenci amb aplaudiments i crits al diàleg, no portaven cap simbologia política. Només banderes i roba blanca. “Democràcia és diàleg”, resava una de les pancartes més grans que s’han vist a la plaça de l’Ajuntament de València. En una altra es podia llegir “pau des del diàleg o la dimissió contra l’opressió i la repressió brutal”. La concentració ha transcorregut en un ambient festiu, encara que es percebia la preocupació per la situació a Catalunya.