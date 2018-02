Un correu inèdit revela un intent de colp urbanístic de la Gürtel en el poble del vicepresident de la Diputació d’Alacant

La persona que va introduir la trama Gürtel a la Comunitat Valenciana va ser Francisco Camps gràcies a la seua amistat manifesta amb Álvaro Pérez “El Bigotes”, segons s’ha acreditat en els diferents judicis contra el “Grupo Correa”. Però la porta d’entrada de la xarxa corrupta va ser el municipi alacantí de la Nucia, d’on era i és alcalde el vicepresident de la Diputació d’Alacant, Bernabé Cano. Des del registre d’entrada d’aquesta localitat de la Marina Baixa, Orange Market va presentar la seua primera proposta per a guanyar el concurs falsejat dels pavellons de la Generalitat per a Fitur entre el 2005 i el 2009 perquè se’ls havia passat el termini.

I és que la Nucia, governada des del 2003 pel popular Bernabé Cano, actual vicepresident de la Diputació d’Alacant, va ser una de les bases d’operacions de la trama Gürtel en el seu procés d’expansió en terres valencianes. En les gravacions aportades i validades a l’Audiència Nacional per l’exregidor de Majadahonda que va destapar la trama, José Luis Peñas, Correa explica que comprarien sòl a un promotor en el PAI urbanístic Pie de Monte per 10.000 milions de pessetes i el vendrien per 22.000. Els diners els facilitaria el constructor castellanolleonés José Luis Ulibarri, però Correa es quedaria el 50% dels 12.000 milions de pessetes de beneficis per a repartir-ho entre els seus socis i, presumptament, amb l’alcalde.

El diario.es publica un correu electrònic inèdit, i que no ha arribat a la causa Gürtel, que acredita l’operació i que demostra la participació de tots els agents que assenyala Correa. Jacobo Gordon, amic des de la infància d’Alejandro Agag, va enviar el 20 de desembre de 2006 al director financer de Begar (empresa d’Ulibarri), Abelardo Santana –amb còpia a l’assessor fiscal de la Gürtel, Ramón Blanco Balín– un correu electrònic en què informa dels detalls de l’operació de compra dels terrenys a Murcia Puchades SL, que seria anomenat agent urbanitzador del desenvolupament urbanístic.

“En el preu acordat s’estableix que si s’inclouen més de 840.000 m2 dins del PAI, l’excés es pagarà als venedors a raó de 48 €/m2 (8.000 ptes / m2), fins un màxim de 45.631 m2 addicionals, diu una part del correu. D’aquesta manera s’evidencia que la trama coneixia informació del projecte abans que s’aprovara el PAI per part de l’Ajuntament de la Nucia i de la Generalitat Valenciana. A més, en el correu electrònic, també s’observa que el preu final pactat entre el Grupo Correa, Ulibarri i els venedors seria de 22 milions d’euros –quasi 4.000 milions de pessetes– i no 60 –10.000 milions– com contava Correa als seus socis en les gravacions.

Un any abans d’aquest projecte, Ulibarri ja havia aterrat a la Comunitat Valenciana en una unió amb el grup de comunicació Mediamed. El 31 de desembre de 2005, el llavors conseller de Presidència Esteban González Pons va adjudicar a Mediamed d’Ulibarri llicències de TDT locals en totes les demarcacions de la Comunitat Valenciana. Aquest concurs, que va deixar 40 de les 42 llicències en mans de mitjans conservadors, va ser anul·lat anys després pels tribunals.

Temps després, en la gravació aportada a la causa sobre l’intent frustrat de compra del PAI Pie de Monte i que hui reproduïm, el mateix Correa parla que li pot desbloquejar el projecte Esteban González Pons, que el 2006 ja ocupava la cartera de Territori. “Hi ha un problema amb un tema mediambiental que desbloquege jo. Jo tinc el contacte amb la persona, que és el fill de puta d’Esteban Pons, que l’han nomenat conseller d’Obres Públiques, que abans era de Presidència, recordeu? el que estava en el Senat? Doncs, aqueix m’ho arregla. A més, ens hem fet amics de l’alcalde del poble”, explica Correa als seus interlocutors.

El projecte no va eixir mai avant perquè la Confederació Hidrogràfica del Xúquer va emetre un informe negatiu. Amb l’arribada de la crisi, aquest megaprojecte urbanístic i dos més a la Nucia se’n van anar en orri.