La pobresa energètica es cobra dues vides en un incendi causat per l'ús de candeles a Torrevella

La pobresa energètica, terme que es refereix a la incapacitat d'una llar de satisfer una quantitat mínima de serveis de l'energia per a les seues necessitats bàsiques, s'ha cobrat dues vides només començar el nou any a la Comunitat Valenciana. Els dos morts en l'incendi ocorregut la matinada del dissabte al diumenge en un habitatge d'una urbanització de Torrevella (Alacant) ocupaven il·legalment la casa i s'il·luminaven amb candeles a l'interior.



Els dos morts, d'uns 50 anys i procedeixen de països de l'est d'Europa, igual que altres dues persones ferides en el succés, habitaven la part baixa un xalet adossat de dues altures situat en el número 24 del carrer dels Pensaments, en la urbanització Torreta II.



Tot apunta a l'ús de les candeles en el saló de la part baixa, atès que l'habitatge mancava de subministrament elèctric.



D'altra banda, a València, una dona va morir al migdia del diumenge en caure des del seu habitatge, en un tercer pis, en l'avinguda d'Aragó, quan fugia de l'incendi declarat en l'immoble.



La dona, de 65 anys, ja havia saltat al carrer quan van arribar els bombers. Els efectius del SAMU que van acudir al lloc no van poder fer res per salvar la seua vida.