Bonig es reunirà amb Montoro dies abans de la manifestació pel finançament a la que no assistirà el PP

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, i el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, es reuniran el pròxim dimarts a la seu del ministeri a Madrid per abordar diverses qüestions, entre les que destaca la reforma del sistema de finançament. La trobada es produeix precisament quatre dies abans de la manifestació que tindrà lloc dissabte dia 18 a la que assistiran sindicats i patronal, així com tots els partits, excepte precisament el PP.

Des del PP s'avança que en la reunió també es tractaran temes com els pressupostos generals de l'Estat, els de la Generalitat Valenciana per a 2018, el sostre de dèficit, o "el balafiament del Consell amb la creació de noves agències o l'apujada d'impostos del Consell".

Isabel Bonig defensa la trobada afirmant que "en estos moments és l'hora del diàleg. És veritat que estem mal finançats, és veritat que el model de finançament actual el va aprovar el partit socialista en 2009 amb el silenci còmplice de Puig". Però a més la presidenta popular fa una crida als socialistes afirmant que "és veritat que el PPCV dóna suport al president Puig en eixe canvi de model de finançament, però és l'hora de la política, de dialogar, de seure'ns en el Consell de Política Fiscal i Financera i després d'aprovar la llei orgànica de la modificació en el Congrés dels Diputats. I ahí necessitem al PSOE perquè el PP no té majoria absoluta. El problema és que Puig sap que el seu problema és Compromís que no el va a deixar aprovar un nou model de finançament perquè necessita un enemic que és Madrid amb el què tapar la seua falta de gestió".

"Deslleialtat" de Bonig



PSPV i Compromís han coincidit en criticar esta reunió de Bonig i Montoro qualificant-la de "deslleial".

El secretari d'Organització del PSPV, José Muñoz, ha lamentat que el PP siga la seua línia de "reunions deslleials" i opte "per reunir-se a despatxos amb els seus companys de partit en lloc de posar al costat dels valencians i valencianes". Miuñoz afegeix que la visita "pot suposar una oportunitat per traure de l'aïllament en el que està el partit, que per ordres directes de Génova s'ha quedat sol en la negativa a acudir a la manifestació per un finançament just", i li ha recordat que la mobilització del pròxim dissabte "no va contra ningú, sinó a favor dels drets dels valencianes i les valencianes".

Per la seua banda el síndic de Compromís a les Corts Valencianes, Fran Ferri, ha manifestat que Isabel Bonig "torna a ser una deslleial per desmarcar-se del consens de la societat civil". Critica el diputat que "estem farts de que des del Partit Popular es riguen en la cara dels valencianes i valencianes. De que Montoro i Bonig parlen del Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) com de la panacea per als nostres problemes amagant que es tracta d'un préstec de diners de l'Estat que, en justícia, ens correspon i que és una falta de respecte flagrant cap a la ciutadania".

El PP adverteix a Cs

Però les crítiques també s'han vessat des del PP en direcció a Ciudadanos, última formació que es va sumar a la manifestació i que es va mostrar més reticen. Així el vicesecretari de Política Social i Sectorial del PP, Javer Maroto, ha demanat "coherència en les reivindicacions" a Ciudadanos, advertint a Albert Rivera, de que en política "no val tot".

Maroto ha volgut vincular la manifestació amb la crisi de Catalunya, com ja va insinuar Isabel Bonig fa uns dies, afirmant que "van a marxar amb membres de la CUP i banderes estelades al crit de 'Espanya ens roba'".