CCOO i UGT lamenten que la patronal valenciana concedisca "dret de veto" al PP en la marxa pel finançament

Ja es coneix (de forma oficial) el dia i l'hora. La manifestació per a reclamar un finançament just per als valencians se celebrarà el dissabte 28 d'octubre a València -partirà a les 18 hores de la plaça de Sant Agustí para, després de recórrer el carrer Colón, finalitzar en la plaça d'Amèrica-. Arturo León i Ismael Sáez, secretaris generals de CCOO-PV i UGT-PV, han fet pública aquest dilluns la data de la marxa convocada pels dos sindicats majoritaris, "el secret pitjor guardat de la història".

El que no s'ha aconseguit, almenys de moment, és que la manifestació siga unitària. El PP valencià, un dels signants de l'acord aprovat per unanimitat en les Corts que reivindicava un finançament just per a la Comunitat Valenciana, es va desmarcar fa temps d'una convocatòria que consideren que està polititzada. Al no participar el PP en la manifestació, la patronal valenciana tampoc se sumarà, tal com han apuntat des de la Confederació Empresarial Valenciana (CEV). I açò a pesar que el president de la CEV, Salvador Navarro, rubricava la passada setmana al costat de Sáez i León un manifest en el qual patronal i sindicats clamen contra la "discriminació" del Govern als valencians i reclamen un finançament just.

El secretari general d'UGT-PV ha lamentat que Navarro i la CEV -la patronal havia d'intercedir davant el PP, tal com han reconegut des dels sindicats- li hagen concedit el "dret de veto" al Partit Popular: "Estem davant un joc polític que afebleix als ciutadans". "No ens sembla raonable que perquè uns no es volen sumar a la reivindicació, reconeguda per tots, es trenque la unitat", ha dit Sáez, qui considera que els populars valencians haurien d'anteposar l'interès general dels seus conciutadans al del seu partit, "els partits nacionals haurien de ser capaços de separar les qüestions d'àmbit estatal de les d'àmbit autonòmic, perquè al final el que fan és deixar que els partits nacionalistes exploten aqueix espai".

A pesar que el PP ha anunciat que no participarà en la cita del dia 28, des d'UGT-PV i CCOO-PV han apuntat que intentaran parlar amb ells per a convèncer-los: "Jo vull pensar que han pres aquesta decisió pensant en els valencians", ha apuntat León. Quant a la CEV, el líder de CCOO PV ha reflexionat: "Si hem sigut capaços de posar-nos d'acord en el fons, ara haurien de ser congruents".

Finançament, inversions i deute

La manifestació del dia 28 d'octubre reivindica un canvi de sistema de finançament, "més just per als valencians, que com reconeixen els experts patim una falta de recursos que ens condiciona i ens llastra a l'hora d'oferir uns serveis públics adequats en sanitat, educació o benestar social i en la línia dels quals reben els ciutadans d'altres comunitats autònomes"; un major nivell d'inversions via pressuposats generals de l'Estat, "i que s'executen", algunes tan prioritàries com el Corredor Mediterrani; i un reconeixement del deute històric. Es tracta d'una crida que "no va contra ningú, sinó que afecta a tothom, independentment de la ideologia que tinga cadascú, és una demanda objectiva".

La marxa, "un pas més" en la reivindicació, estarà precedida d'una sèrie d'actes informatius, d'un treball "de conscienciació" dels valencians. "La majoria dels ciutadans desconeix, per ignorància o deixadesa, la situació real en la qual ens trobem i en què ens afecta", ha apuntat Sáez, qui considera que, al costat dels governs estatal i autonòmic, són en part responsables de la situació en la qual es troba la Comunitat Valenciana. "Cal donar-li la raó a Montoro quan deia que ploràvem i cal deixar de plorar per a començar a exigir el que ens correspon", ha apuntat.

Finalment, i quant a la data de la manifestació, els sindicats es mostren disposats a modificar-la si a canvi s'aconsegueix la unitat, "sempre que siga en 2017". No obstant açò, defensen la idoneïtat de celebrar-la a l'octubre, coincidint amb la negociació dels Pressupostos Generals de l'Estat i lamenten que el president del Govern, Mariano Rajoy, haja "derivat" la negociació a 2018.