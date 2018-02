El gerent de Camps que va denunciar "pufos" en la construcció de col·legis: "Van anar a per mi dins del partit"

L'exsecretari de política local del PP, Miguel Barranca, ha comparegut aquest dilluns en la comissió parlamentària que investiga els sobrecostos milionaris en Ciegsa, l'empresa pública de construcció de col·legis a la Comunitat Valenciana. El que va ser gerent de l'empresa amb Francisco Camps denuncia una persecució en el PP perquè "era incòmode": "Van anar a per mi dins del partit, dins de l'executiva i de Ciegsa. I amb 62 anys, al carrer", ha retret.

Miguel Barranca és el testimoni que va delatar a Máximo Caturla, exsecretari autonòmic d'Educació i conseller delegat de l'empresa, en el cas Taula i va avisar a Francisco Camps que s'estaven cometent irregularitats en Ciegsa. L'expresident, va dir en el seu moment Barranca, li va respondre "que estiguera tranquil, que Máximo era bon amic seu". "Jo era molt incòmode en Ciegsa, era l'únic que quedava per traure" ha comentat en nombroses ocasions, en relació a la guerra interna de PP en la corporació entre campistes i zaplanistes.

Amb un evident rancor -van creuar més que paraules dins de l'entitat- l'exresponsable del partit ha assenyalat que amb Caturla va començar una època en la qual tot es feia a porta tancada. "Es tancava en un despatx. Deia: tranquil, jo m'ho menge amb creïlles".

Barranca va ser acomiadat de Ciegsa després de profundes disputes amb l'exsecretari general d'Educació, investigat en el cas Taula, a qui responsabilitza d'una època hermètica en l'empresa pública. "Tot es feia bé fins que va arribar ell", ha dit. Segons ha relatat, quan Caturla va arribar li va fer la vida impossible a García Liberós, l'anterior gerent de l'empresa, i va acomiadar els tècnics que portaven diversos anys treballant en l'empresa: "Eren professionals i els va acomiadar com a gossos, alguns estant malalts", ha criticat.

En el nou circuit de treball, en el qual diu que no li deixaven participar, les coses es feien de forma "hermètica". Va deixar de veure els plànols de les obres dels col·legis i de parlar amb els alcaldes, ha dit.

Preguntat per la seua relació amb Alfonso Rus, el seu amic, ha respost que aquest li va apartar del partit, malgrat ser secretari de finances local. "Em van fer desaparèixer de tot; del partit i de Ciegsa. Vaig ser a un comitè local per a organitzar unes eleccions i no vaig tornar. Rus em va dir: 'baix estan els indis i tu eres cap'. Avui vostès saben per què no vaig ser", ha retret.

Barranca va abandonar el PP en 2014 després de 30 anys "avergonyit" pels escàndols de corrupció. "Tornaré quan es vaja la 'basureta'", ha conclòs.