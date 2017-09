Cares noves en el debat de política general

El curs parlamentari valencià arranca amb un plat fort. Aquest dimecres se celebra en les Corts el debat de Política General, la llarga anàlisi de meitat de legislatura que examina la labor del Govern.

En aquesta sessió que dura dos dies i pràcticament consumeix tota la nit entre tots dos s'estrenaran els portaveus de Podemos i Ciutadans, dues formacions que han passat per grans canvis en el primer bienni de legislatura. Antonio Estañ tindrà la seua primera intervenció en l'hemicicle com a portaveu de Podemos en substitució d'Antonio Montiel, que canvia de seient.

El síndic de la formació morada centrarà la seua intervenció en l'ocupació, principal manca de l'Executiu valencià al seu judici, i exigirà que es complisquen els acords mínims signats en el Pacte del Botànic, que es materialitze el canvi de model productiu i "aprofundir en els reptes socials que es traduïsquen en benestar per a la ciutadania".

Des de Ciutadans, Mari Carmen Sánchez, si bé amb una mica més d'experiència com a portaveu, també s'enfronta a la seua primera ocasió com a examinadora del Consell. Paradoxalment, l'exportaveu de la formació taronja, al que va substituir, no tindrà més veu que la que li vulga concedir la taula per a justificar el seu vot en el tràmit de les iniciatives, segona part del debat. Alexis Marí i els diputats David de Miguel, Domingo Rojo i Alberto García, que van abandonar Ciutadans al juny i ara són parlamentaris no adscrits, van demanar intervenir en el debat i la Taula dels Corts va rebutjar la seua demanda.

Per part dels partits del Govern, més estables en les seues files, el discurs se centrarà a reivindicar l'agenda valenciana: finançament just i inversions concordes al pes poblacional del territori, les reivindicacions constants davant l'Executiu central.

A més, PSPV-PSOE i Compromís volen posar en relleu les millores en sanitat i en benestar social, com les ajudes d'habitatge, la lluita contra la violència de gènere o la integració en el sistema d'ajudes de milers de persones depenents. Entre els temes pendents del Consell queda la reforma de la llei de serveis socials, l'aprovació de la Llei Valenciana d'Educació, la creació d'un pla de residus i el pla de reindustrialització, així com l'inici d'emissions de la nova radiotelevisió valenciana.

Per la seua banda, atabuixat per la corrupció, el PP dirigirà els seus esforços a condemnar la política educativa del Consell i a denunciar el suposat sectarisme, la imposició, el caos i l'enfrontament. Isabel Bonig, aspirant a tornar a liderar el partit, explicarà el seu pla alternatiu per a 2019.

Finalment, al contrari que en la majoria de parlaments autonòmics, no s'ha arribat a un acord per a limitar les iniciatives presentades ni la durada del debat, encara que tots els grups llevat el PP s'han compromès a presentar un màxim de 100 iniciatives i a pactar les resolucions.