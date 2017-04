Cinc eixos per a un pacte valencià contra la violència masclista

El Govern valencià s’ha posat mà a l’obra. Aquest dilluns s’ha constituït la primera reunió del pacte valencià contra la violència de gènere, en què han participat 73 representants de les administracions, organismes i la societat civil.

En aquesta primera trobada s’han elaborat les línies bàsiques d’actuació per als agents integrats i el calendari de treball. Aquests elaboraran els seus projectes en diferents grups de treball i presentaran les seues conclusions en diverses reunions de seguiment per a poder tenir el pacte llest a mitjan juliol. És llavors que es presentarà el manifest amb els compromisos i les obligacions de les entitats i es tornarà a convidar tota la societat a sumar-s’hi.

El pacte tindrà cinc eixos bàsics al voltant dels quals aniran determinant-se les accions concretes i tangibles: Societat segura i lliure de violència masclista, Feminitzar la societat, Xarxa de treball per a atendre les víctimes, Trencar murs que invisibilitzen la violència de gènere i Garantir un pressupost estable per a desenvolupar els objectius. La vicepresidenta de l’executiu autonòmic i consellera d’Igualtat, Mónica Oltra, ha explicat que el Consell vol que “aquest pacte siga un exemple per al pacte estatal”, que encara no s’ha convocat a pesar de la insistència de les autonomies.

En els compromisos es tractarà la violència masclista des de diverses perspectives, fent insistència en l’atenció a les víctimes i en la prevenció de les agressions. Per a fer-ho, es proposa aprofundir en la sensibilització, formació acadèmica –per al professorat i els alumnes–, difusió de les noves masculinitats lluny de qualsevol submissió i educar en les relacions afectives saludables. En l’empresa, els compromisos passen entre altres assumptes per clàusules socials i no-discriminació en els llocs de treball. Pel que fa a l’atenció a les víctimes, en aquest acord i gràcies a les aportacions de les associacions, es farà una atenció especial a les dones amb diversitat funcional, dependència, trastorns mentals o addiccions, atés que s’incrementa el nivell de vulnerabilitat.

La vicepresidenta també ha resumit les intencions d’aquest pacte desgranant els eixos. “La violència de gènere no és un conflicte privat, és un conflicte social i cal traure’l de l’agenda partidista, igual com es va fer amb el terrorisme d’ETA per a véncer-la”, ha assenyalat. Oltra ha insistit que la societat ha de sumar esforços per a eradicar la violència masclista, tant en les seues manifestacions visibles –les agressions– com en les més subtils, com són el llenguatge o la construcció d’estereotips sexistes que incrementen les desigualtats. “Una societat lliure de desigualtats està vacunada contra la violència masclista”, ha dit la vicepresidenta.