Ciutadans recula i frustra la reforma de la llei electoral valenciana

No hi haurà acord per a la reforma de la llei electoral valenciana. Almenys, no prèviament a la presentació de la proposició de llei. Ciutadans, els vots del qual són imprescindibles per a aprovar la iniciativa (necessita un mínim de 66 diputats que els partits del Botànic no sumen) considera indispensables una sèrie de requisits que no es preveuen en aquesta proposta per a donar-hi suport.

El partit d’Albert Rivera a la Comunitat Valenciana, que sí que està d’acord en alguns punts, com la rebaixa de la llei electoral, considera ara que això és “un pegat” i que volen fer “la faena ben feta”, com ha explicat la seua portaveu, Mari Carmen Sánchez. Per a complir algunes de les seues exigències, com la circumscripció única, cal modificar l’Estatut valencià, que fa anys que està paralitzat en el Congrés. En aquesta legislatura, la reforma s’ha ajornat més de 40 vegades, segons va denunciar Compromís, a proposta de PP i Ciutadans, que han demanat ampliar el termini d’esmenes.

La formació taronja defensa que no s’ha mogut un àpex i que vol reformes més ambicioses: llistes obertes, primàries, circumscripció única... “que la reforma siga completa, que valga la pena”.

Els partits del Botànic consideren que la portaveu valenciana ha rebut un toc d’atenció de la direcció nacional, que negocia una altra reforma electoral a escala estatal. Sánchez no ha avançat si, a pesar d’estar d’acord amb la baixada de la barrera al 3% i les llistes cremallera, aprovaran el projecte de PSPV, Compromís i Podem. Aquestes tres formacions continuaran la redacció de la proposta, negociada des del principi de la legislatura, que es presentarà en les pròximes setmanes perquè passe pel Consell i comence el tràmit.

El portaveu de Podem, Antonio Estañ, considera que Cs dóna versions contradictòries i que: “no té sentit que exigisquen uns avanços que depenen d’un Estatut bloquejat per Ciutadans”. En la mateixa línia s’ha mostrat Fran Ferri, el qual ha criticat que si s’ha paralitzat la reforma en les Corts ha estat moltes vegades per petició de Ciutadans, que va demanar ajornar-la per les eleccions catalanes.